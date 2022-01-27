日劇戀愛觀｜《101次求婚》到《最完美離婚》憧憬婚姻到感悟放手

上世紀九十年代的經典日劇《東京愛的故事》、《101次求婚》對戀愛婚姻充滿無限憧憬；去年口碑最好的日劇是松隆子主演的《大豆田永久子與三個前夫》，描述主角與三位性格迥異的前夫的生活與感悟，同季播出的還有北川景子與永山瑛太主演的《離婚活動》，故事從二人閃婚又離婚之後展開。看起來，「離婚」成了令和年間日劇的熱門主題。



著名編劇坂元裕二的作品《大豆田永久子與三個前夫》的金句俯拾皆是：「離婚一次是suddenly，兩次是comedy，三次就成了fantasy。（劇照）

在山田洋次導演的《嫲煩家族》系列，一向溫柔和順的妻子在容忍丈夫大半輩子後，終在暮年生日之際遞上已署名的離婚協議書。電影《貓咪知道但貓咪不說》也有類似的情節，步入晚年的妻子無法忍受丈夫長期以來的情感漠視而提出離婚。兩部影片的結局相近，經歷或荒謬或溫情的事件後解開心結，意識到對方是最重要的人。然而，現實中的日本社會，愈來愈多為家庭奉獻一生後決定「熟年離婚」的女性，她們恐怕未能從自己的婚姻裏體會到光影世界中的溫情，離婚正是打破枷鎖的最後一搏。

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日劇《離婚律師》可說是較難得觸及法律困境的作品，女主角陰差陽錯下成為專門承接離婚案件的專家，故事也談及離婚時最棘手的「親權」（即未成年子女撫養和監護權）問題。現實中，曾有日本父母控告政府，認為「單獨親權制」（撫養權歸父母中的單方）違憲，但被法院駁回。東京奧運期間，一位與日本女性離婚的法國男子因無法探視孩子而在比賽場地外絕食抗議。

日本民法中關於離婚更匪夷所思及父權的規定是針對女性的「離婚禁止期」，規定女性離婚後一百天內不得再婚，理由竟是防止女性再婚時懷有前夫的孩子！離婚在日本仍在經歷去污名化的過程，民法中涉及離婚的諸多問題也尚未解決。以離婚為主題的影視作品有助社會更直率面對，但將離婚浪漫化的傾向，也許並不能真正解答受困於婚姻中的人所提出的疑問。

《嫲煩家族》系列的平田家三代可說是日本的社會縮影，第一集談老夫老妻鬧離婚，幽默惹笑。（劇照）

詳細內容請閱讀第301期《香港01》電子周報（2022年1月24日）《當日劇談論離婚時究竟在談論什麼？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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