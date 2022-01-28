南方講話|左翼是鄧小平終極的價值底層

今天許多人談起鄧小平的「南方講話」，更多提到的是怎麼解放思想和破除姓資姓社的意識形態桎梏，如何推動市場經濟發展——卻忽略了鄧小平念茲在茲的「共同富裕」。



鄧小平自少年時代就堅定參加二十世紀風起雲湧的社會主義運動，經歷革命、戰爭和政治的殘酷考驗，性格被毛澤東稱作「鋼鐵公司」，「左翼」或者說「社會主義」才是他終極的價值底層。

在改革開放中，縱使在側重讓一部份人、一部份地區先富起來的階段，鄧小平還是劃定了兩個前提或原則，即「以社會主義公有制經濟為主體」和「共同富裕」。當談到共同富裕時，鄧小平南巡時說：「可以設想，在本世紀末達到小康水平的時候，就要突出地提出和解決這個問題。」

不論是內卷、躺平盛行，還是「外賣騎手困在系統裏」、「流調裏最辛苦的中國人」引發廣泛共鳴，都在說明今天中國亟需推進公平正義和共同富裕。（視覺中國）

自胡溫時代起，中共便在支持三農、救助弱勢群體、幫助貧困地區發展和推行九年義務教育、建立基本醫保和社保體系等領域做了非常多的事，投入了巨額財政資金。但貧富分化在二十一世紀快速擴大，乃至成為困擾今天內地的重大問題，卻也是不爭的事實。

對於今天中國來說，健康可持續地推進共同富裕，完成鄧小平生前的政治囑託，既是對鄧小平的一種最好紀念，又是落實公平正義，實現社會主義理想的應有之義。

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左翼：鄧小平被許多人忽略的價值底色

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