拜登支持率史上倒數第二

拜登就任美國總統滿一年了，民調顯示，他的支持率是史上倒數第二，僅次於特朗普。



市場調研公司蓋洛普（Gallup）在拜登上任的第一年裏，先後13次在不同的時段對他的支持率進行了民意調查（最新一次取自1月6日至13日），平均13次結果，拜登支持率為48.9%，是為史上倒數第二——倒數第一是38.4%的特朗普，倒數第三是克林頓（Bill Clinton，49.3%），第四和第五則分別是列根（Ronald Reagan，57.1%）與奧巴馬（Barack Obama，57.2%）。（圖一）

圖一

在這13次民調之間，發生了不少事。2021年1月，拜登以57%的支持率上任；從1月到8月，拜登以抗疫為主軸，加速推動疫苗接種，在此情況下他的支持率也徘徊在57%至49%之間。而到了8月底，美軍撤離阿富汗過程混亂，尤其是還發生了造成13名美軍死亡的喀布爾機場爆炸，令他的支持率降至四成出頭的水平，一蹶不振。而後新冠疫情再次猖獗，除了令親友喪生及生活不便，更令供應鏈形成巨大瓶頸，在與過去一年美國聯儲局的寬鬆政策配合下迅速推高物價，通貨膨脹臻至數十年未見的歷史高位。以至於待得今年1月初的那次民調，只有40%的受訪者表示他們認同拜登的工作方式（圖二）……

圖二

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拜登首年：有扶大廈於將傾之志 無挽狂瀾於既倒之力

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