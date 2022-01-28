馬斯克：瘋癲的世界首富

馬斯克，一位堪稱「瘋癲」與天才合體的企業家，一位沒有房產只能住在自家工廠的全球首富，正如美國《時代》雜誌將其選為2021年年度人物時的評語：他是發明家愛迪生、現代公關之父巴納姆（P.T. Barnum）、企業家卡耐基（Andrew Carnegie）和DC漫畫人物曼哈頓博士（Doctor Manhattan）的瘋狂混合體。也有媒體形容馬斯克：「世人笑我太瘋癲，我笑他人太清閒。」



更重要的是，不管你喜不喜歡他，我們都已經身處馬斯克的世界中。

他是一個靠推特（Twitter）改變了商業世界遊戲規則的企業家，也是華爾街淡倉的噩夢，甚至於美國證監會（SEC），對於馬斯克也是有苦難言、又愛又恨。

呼籲向富人抽稅的動態看板上顯示馬斯克的頭像。（Getty Images）

2021年底，馬斯克發布了一則推文：Maybe I'm partly Chinese！（或許我有部份中國血統），此前他還在推文中引用過曹植的《七步詩》，這些行為的背後，其實還是對中國市場的一種曲線公關。

畢竟，中國市場的表現不僅直接關係到特斯拉的股價漲跌，更在很大程度上決定了馬斯克顛覆汽車行業的宏圖大計能否實現……

詳細內容請閱讀第301期《香港01》電子周報（2022年1月24日）《

多面馬斯克：從瘋癲企業家到世界首富

》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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