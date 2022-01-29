借鑑上海 可採五司十一局方案

文化人胡恩威倡議改革政府架構，採用五司十一局方案：



三司為何要變為五司？正如上海市政府那樣，可以實現更具體的分工。上海市長下面有八個副市長，一位是常務，香港政務司司長便相當於常務副市長。他應該負責地區行政，包括房屋，以及醫療、保安、文體等和社區服務直接相關的政策。回歸以來，香港地區行政荒廢，根本沒有任何系統。政府的地區專員層次太低，不能發揮其角色，若果有一個司長去統領，必然會更有動力。

其他四個司包括專門負責規劃土地的規劃土地司，集中力量負責土地規劃、交通運輸物流等策略性問題，做好公共房屋及產業發展的規劃。香港的規劃有兩方面︰一個是內部的規劃、一個是海陸空的規劃，需要有高層次的思維。

另一位是專門管理財經金融的財政經濟司，負責公共財政，經濟科技產業發展的工作；一位是教育人力司，負責教育、青年和就業政策；最後一位是律政司。

（《香港01》製圖）

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胡恩威認為，香港的政務司本來需要負責統整政府部門的運作，有點像總理，特首則負責處理政治關係，包括對內關係及對外國際關係。然而，林鄭月娥上場之後，似乎把所有權力都集中在自己身上，政務司司長並沒有發揮應該有的功能。

詳細內容請閱讀第301期《香港01》電子周報（2022年1月24日）《

五司十一局方案——政府架構改革建議（二）

》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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