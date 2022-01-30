現時的政治制度是民主倒退？該拿什麼準則來量度？

2021年12月19日，中央出手完善香港選舉制度後的首場立法會選舉順利舉行。在「愛國者治港」原則下，是次選舉選出了未來四年香港的代議士，並在2022年1月1日順利進行任期交替，第七屆立法會任期正式展開。

2021年12月20日，《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書正式公布，當中反映出中央對在港落實民主化和政治改革的強硬意志與良好意願。



2021年12月22日， 外交部駐港公署舉辦《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書吹風會。圖為外交部駐港特派員公署特派員劉光源在發言。（新華社）

不少人批評現時的政治制度，認為它是民主倒退，並且象徵着「一國兩制」壽終正寢。我們要問，在批評選舉結果之前，究竟該拿誰的尺子來量度「民主」呢？毋庸諱言，世上沒有量度「民主」的絕對準則，測量民主進程，有必要以其實際在各國各城各地的運作情況來進行，這才是管治真道。

誠然，是次立法會直選投票率低至只有三成，多少反映了港人普遍對選舉制度抱有質疑及疑問，但若將12月19日在不乏競爭下順利舉行的整場選舉與12月20日中央白皮書中所呈現的願景結合作綜合分析，就不難看出，香港民主並沒有死去，而是隨着國家主動行使主權職責，在時代變遷下衍生範式轉移，從西方的選舉式民主制度，趨向我國着力發展的實質式民主制度。

詳細內容請閱讀第301期《香港01》電子周報（2022年1月24日）《香港需要落實基層民生民主》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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