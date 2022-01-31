周報獨家精選｜俄烏衝突白熱化 普京到底想戰還是想和？

2021年11月以來，俄羅斯不斷在烏克蘭邊境陳兵，據估計現已超過十萬人，被形容為冷戰以來歐洲最大的軍隊集結。隨着俄軍進入與烏克蘭北部接壤的白羅斯領土進行軍演，又在烏克蘭南部的俄控克里米亞進行演練，烏克蘭事實上已從東、北、南三方直面俄軍。

雖然莫斯科堅稱並無入侵烏克蘭之意，但北約國家都如臨大敵。在這場延續兩個月不止的對立局勢之中，作為陳兵主腦的俄羅斯總統普京到底是想戰還是想和，讓許多觀察者看不透，但如果仔細分析各方立場，對這個問題的解答大概也能有一些眉目。

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作為陳兵主腦的俄羅斯總統普京到底是想戰還是想和？（資料圖片）

葵涌邨疫情是基層困境的寫照

第五波疫情擴散，幸而疫情重災區葵涌邨逸葵樓確診住客或逗留人數由高峰期的一天94宗回落，上周五（28日）完成七天圍封強制檢測，居民終可外出。整個葵涌邨爆疫過程，由肇因到大廈解封也道出草根階層的苦況。政府在抗疫之餘，亦要改革由疫情衍生區政、勞工保障、屋邨管理等流弊。

政府先後在逸葵、映葵和夏葵樓「封樓」五至七天，既為控疫亦為尋找確診者送院治療，表面符合特首林鄭月娥聲稱「快、狠、準」的抗疫對策。然而，政府部門實際的統籌和執行工作既慢且亂，在檢測和處理確診者，以及支援居民封樓期間日常需要這兩個範疇上表現均有缺失。

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葵涌邨逸葵樓在1月28日早上解封，居民結束一星期禁足生活。（翁鈺輝攝）

「7·20」雨災警鐘絕不只為鄭州而鳴

據官媒新華社消息，日前，國務院常務會議聽取了河南鄭州「7·20」特大暴雨災害調查情況的匯報，並審議通過了該調查報告。調查報告顯示，2021年7月17日至23日，河南省遭遇歷史罕見特大暴雨，因災死亡失蹤398人，其中鄭州市380人、佔全省95.5%；直接經濟損失1,200.6億元人民幣，其中鄭州市損失409億元人民幣、佔全省34.1%。

針對這次災害的原因，調查報告認為，這次災害雖然總體上是「天災」，但也有很大「人禍」的因素……

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河南鄭州「7·20」特大暴雨災害既是天災，也有人禍的因素。（資料圖片）

對話黎麟祥——「一幣兩市」是中國在人民幣國際化的嘗試

「你不想買也沒關係，我專門將書的電子版放在網上給人家免費下載。」香港科技大學經濟學系教授、經濟發展研究中心主任黎麟祥指的是自己剛出版的著作《 One Currency, Two Markets: China’s Attempt to Internationalize the Renminbi 》（暫譯《一幣兩市：中國在人民幣國際化的嘗試》），他希望能有更多人閱讀這本書，繼而從中了解人民幣、了解國家和香港，而他為此已經着手準備中文翻譯版了。

黎麟祥與人民幣的故事開始於十年前，他如今是香港學界為數不多，專注研究國際貨幣體系的「港產教授」。立足於香港，他研究人民幣國際化的視角也很「香港」。在書中，他並不避諱中國發展正面臨的問題，但也沒有套用西方刻板印象「蓋棺定論」，而是堅信國家有自己的獨特模式，或會走出一條與別不同的貨幣國際化道路。

「我覺得我自己的看法比較正確。」黎麟祥胸有成竹，因為自己曾與香港、國家以及西方的官員、學者和商業機構作深度交流，「我視角比較平衡，不止有北京、內地的觀點，也有香港監管機構、業界人士的觀點，還有西方研究中國的觀點。」

《香港01》深度報道組獨家專訪黎麟祥，談談香港學者眼中的「人民幣國際化」。

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黎麟祥是香港學界為數不多，專注研究國際貨幣體系的「港產教授」。他並不避諱中國發展正面臨的問題，但也沒有套用西方刻板印象「蓋棺定論」，而是堅信國家或會走出一條與別不同的貨幣國際化道路。（歐嘉樂攝）

Mirror旋風會否吹出國際？

過去一兩年，Mirror捲起旋風，橫掃香港樂壇，連帶廣東歌也興旺起來。YouTube香港2021年度「十大熱門音樂影片」全由本地歌手包辦，令人覺得香港流行樂壇有復蘇的迹象，而Mirror成員獨佔七席。在商台剛剛舉行的「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」上，Mirror亦在「我最喜愛的男歌手」五強中佔四位，「我最喜愛的歌曲」十強中佔六位，主要成員姜濤更蟬聯「我最喜愛的男歌手」……

Mirror憑什麼能闖出名堂？這股熱潮會否持續？他們又能否走進大中華，邁向國際？《香港01》專訪著名音樂人韋然及七十後填詞人曾紀諾，為大家剖析一番。

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Mirror憑什麼能闖出名堂？這股熱潮會否持續？（資料圖片）

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