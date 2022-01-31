中共人事變動｜三虎將折戟　「之江新軍」祛魅

自國家主席習近平上台後，外界常用「之江新軍」來描述與他主政浙江期間有過交集的一些地方官員，後來這一民間想像出來的概念又進一步泛化，既包括他福建任職期間的舊部屬，又指近年嶄露頭角的高級官員，如中央政治局委員陳敏爾、蔡奇、李強，全國政協副主席兼港澳辦主任夏寶龍，陝西省長趙一德等等。不過，從近來王永康的「失勢」、賦閑，到周江勇的落馬，徐立毅的被問責，表明「之江新軍」的標籤從來都不是一個獲得加持的護身符，它也許並非人們所想像的獨立政治力量，而這一稱謂必將隨着時代的演變而歸於消失。



1月20日，黑龍江省人大通過任免名單，決定免去王永康的黑龍江省人民政府副省長職務。（資料圖片）

上周三（1月26日），之江新軍「昨日之星」、原黑龍江省委常委兼副省長王永康被任命為黑龍江省人大常務副主任，徹底退居「二線」。

王永康出生於1963年11月，早年被分配到中國兵器工業五二研究所寧波分所工作，直到2001年脱離軍工系徹底轉入地方政壇，先後主政過余姚市、麗水市。2016年，王永康由麗水市委書記升任浙江省委常委、統戰部長，躋身副部級，時年53歲。同年年底，王永康首次跨省任職，主政副省級城市西安，儼然成為「之江系」冉冉升起的新星。

王永康主政西安，成就斐然，西安市的競爭力大幅提升。然而，此時也正是「秦嶺別墅事件」導致西安政壇地動山搖的多事之秋。此事牽連甚廣，前後多名陝西省官員牽扯其中。儘管王永康主政西安僅兩年多，但此事定然對其未來仕途造成不利影響。2019年2月，王永康離開西安，被外放到黑龍江，僅以一名普通的副省長身份列坐省委常委班子，其地位甚至更在兼任省政府黨組副書記的李海濤之後。自從北上黑龍江，王永康這一昔日政治明星逐漸淡出公眾視野，「泯然眾人」。

而在王永康賦閑、原浙江省委常委、杭州市委書記周江勇被「雙開」前夕，中國官方也公布了鄭州「7·20」暴雨災害調查的結果，另一位浙江政壇崛起的官員、原河南省委常委兼鄭州市委書記徐立毅（1964年8月）被嚴厲問責......

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