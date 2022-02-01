在美國聯儲局加息的壓力下，近期多個知名加密貨幣腰斬。1月31日盤中，總市值第一的比特幣價格在3.69萬美元上下波動，較去年11月8日創下的最高價6.75萬美元回撤了約50%，創2012年來最差開年表現。市值第二的以太坊報價0.24萬美元，較去年11月10日創下的最高價0.486萬美元回撤50.6%。備受馬斯克（Elon Musk）推崇的狗狗幣（Dogecoin）較去年5月最高價回撤80.9%。除此之外，加密貨幣總市值也一度接近腰斬。



克魯曼向來是比特幣淡友，曾將加密貨幣喻為龐氏騙局。（Getty Images）

根據金融數據網站TradingView的統計，加密貨幣的總市值在去年11月達到了近3萬億美元高位，但好景不長，各加密貨幣價格隨後接連遭腰斬，短短三個月時間，市值已被抹去1.3萬億美元。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）近日在《紐約時報》撰文指，儘管1.3萬億美元的損失只相當於美國國內生產總值（GDP）的6%，暫時並不會對金融系統造成太大衝擊，但加密貨幣價格大起大落，波動似乎與基本因素無關，投資者買入這樣的投機性金融產品時往往沒有意識到其中的風險，因此，他把加密貨幣和十五年前的次按危機相提並論，直指在兩者之間看到了「令人不安的相似之處」。

加密貨幣大行其道不過是最近十年的事。靠高舉抗通脹大旗，比特幣吃了第一隻螃蟹，其後成百上千種加密貨幣被幕後資本推向市場。據Statista數據，2013年至2021年5月，加密貨幣的種類從不足100種發展至約5,400種，8年間增長82倍。加密貨幣是否真的如克魯曼之前所說，是一場龐氏騙局？未來又將如何發展？

詳細內容請閱讀第302期《香港01》電子周報（2022年1月31日）《加密貨幣再次腰斬 距離信用破產還有多遠》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。