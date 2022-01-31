疫情升溫｜圍封基層手停口停　怨聲載道憂「困獸鬥播毒」

第五波疫情擴散，疫情重災區葵涌邨日前完成圍封強檢，居民終可外出。整個葵涌邨爆疫過程，由肇因到解封正道出草根階層的苦況。政府在抗疫防疫之餘，應改革由疫情衍生的地區事務、勞工保障、屋邨管理等流弊。



葵涌邨三幢樓宇解封，多位居民接受傳媒訪問時爆出金句，一位映葵樓居民感慨：「生活很慘，比坐監更慘」。（有線新聞截圖）

政府先後在葵涌邨多幢樓宇「封樓」，既為控疫亦為尋找確診者，表面符合特首林鄭月娥聲稱「快、狠、準」的抗疫對策。然而，政府部門實際的統籌和執行工作既慢且亂，在檢測和處理確診者，以及支援封樓居民等範疇均有缺失。圍封首三天居民未能分批到樓下檢測，大堂人流聚集，同住確診家人更未能及時送院，居民擔憂交叉感染。而且圍封期間補給物資不足、大廈堆積垃圾、熱線電話沒人接聽，各類支援直到圍封後期才見改善。難怪居民多次形容在「困獸鬥」、「一鑊熟」。部份受圍封影響的居民荷包縮水，甚至飯碗不保。「葵青街坊聯合陣線」及工聯會指邨內有數十居民被扣薪、被迫放年假或無薪假，甚至被解僱。

新冠病毒擴散全港，任何階層、背景的人士也有機會受感染、被禁足、遭停工，以至被扣薪或解僱，對基層來說影響嚴重。葵涌邨的圍封強檢正是展示階層風險不均的例子，官員強調扶貧及改善民生，疫情期間更要出力。為圍封居民提供病假證明，補助停工期間的收入，正是政府眼前要做的措施，之後更應加強失業及疾病保障。

逸葵樓、映葵樓及旭葵樓對出空地設有檢測站，工作人員完成檢測後遺下大批保護衣，未有及時清理現場。（鄭子峰攝）

詳細分析請閱讀第302期《香港01》電子周報（2022年1月31日）《葵涌邨疫情是基層困境的寫照》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。