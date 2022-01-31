北部都會區｜不把雞蛋放同⼀籃子，「向北望」為何不再成優勢？

中港融合帶來龐⼤商機，為香港經濟增量提供巨⼤動⼒，但這些垂手可得的「搵快錢」機會，代價卻是令香港⼯商百業的質素停滯不前。過去近二十年，⾃由⾏旅客源源湧入，旅遊飲食零售服務業財源滾滾，哪裏有⼼思提⾼服務質素及開拓新業務？



香港本⼟需要重視「內循環」，不能過於依賴「向北望」。（鍾偉德攝）

鄒崇銘指出，在⼗多年來特區政府的政治掛帥下，「中港融合」成為香港唯⼀的發展⽅向，⼀切產業規劃皆以⼤灣區為⾺⾸是瞻，「向北望」成為⾦科⽟律般的經濟教條。隨着「本⼟優勢觀」的徹底破產，「資源流動觀」取得壓倒優勢，但卻是⼀張凶險的雙⾯刃。在中國經濟尚未全⾯開放之際，香港擁有地理位置上的優勢；但當中國經濟愈益全⾯對外開放，這種⾨⼾⾓⾊早晚也會消失，香港必須重新建立本⼟質素上的優勢。

在「向北望」的政治主旋律下，本地消費需求變得不再重要；地產霸權加劇成本壓⼒，產業被急速淘汰或變得單⼀化；加上⼤集團壟斷，具競爭性經營環境更無從說起。⼯商百業必須具多元性及適應彈性，確保產業能靈活適應外在環境的轉變。和中國內地如出⼀轍，香港本⼟同樣需要「內循環」，不能過於依賴「向北望」。鄒崇銘強調，這並非排斥中港合作，只是撥亂反正，避免將所有雞蛋放在同⼀籃⼦。他更質疑在今時今⽇的政治⼤勢所趨下，還存在⽤腦袋思考的官員和學者嗎？

在中國經濟尚未全⾯開放之際，香港擁有地理優勢；但當中國經濟愈益全⾯對外開放，香港必須重新建立本⼟優勢。（鄭子峰攝）

詳細分析請閱讀第302期《香港01》電子周報（2022年1月31日）《北部都會區的向北望與內循環》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。