社交媒體Twitter上月中宣布推出新的六邊形頭像，專供用戶展示其非同質化代幣（NFT）。其後，有消息透露Meta也在計劃類似功能，同時正研究供用戶「鑄造」和交易NFT功能。



社交媒體Twitter最近加入六邊形頭像展示NFT，有別於一般圓形頭像。（Twitter官方介紹影片）

Twitter在上月中向其月費服務Twitter Blue用戶推出新功能，繳付2.99美元月費後，用戶可以在個人頭像展示他們的NFT收藏品，並以六邊形來與一般個人頭像區別。點開那頭像圖片的話，可以看到一串英文字母和數字夾雜的「合約位址」，還列出了創作者、代幣ID、區塊鏈、代幣標準等資訊。

隨着NFT發行和炒賣潮流興起，有些NFT如CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club等多次創下天價交易，不論是因為投資、跟風，還是作為某種財富、人脈和身份象徵也好，不少人的Twitter或Instagram頭像已換上了NFT收藏品。只是，這些頭像的NFT一直沒有認證，所以要「偷圖」假裝自己是幣圈中人其實很容易。

NFT交易平台OpenSea發言人Allie Mack確認，Twitter的NFT頭像是透過他們認證的。Twitter這功能讓用戶連結其加密貨幣錢包，現時支援Argent、MetaMask等六個。然後Twitter利用OpenSea的應用程式介面（API）、詮釋資料（metadata）和作品資訊，認證用戶的錢包是否擁有他想展示的NFT，核實後就把他的NFT展示成六邊形頭像。

Twitter以外，據《金融時報》引述消息人士透露，Meta也正計劃在社交平台Facebook和Instagram推出NFT服務，例如Instagram正在內部測試展示NFT的功能。除了類似Twitter般容許用戶在頭像展示NFT外，還在研發讓用戶「鑄造」NFT的功能，而且在討論會否推出供用戶買賣NFT的交易市場。

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作為Web 2.0代表的社交平台，Twitter、Meta為什麼會看上NFT？他們此舉會否令NFT進一步普及至主流大眾？

詳細內容請閱讀第302期《香港01》電子周報（2022年1月31日）《NFT走進主流大眾 從社交媒體頭像開始？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。