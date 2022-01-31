失業率下調｜職位空缺漸回復疫前水平　金融科技現人才荒

上周招聘求職平台JobsDB的統計數字反映香港就業市場空缺數字持續上升，空缺職位甚至超越疫情前水平，按年升幅達73%。與此同時，根據政府統計處數字，香港就業數據持續造好，截至去年10至12月期間最新失業率已下調至3.9%。這些數據都反映香港經濟逐漸出現復蘇迹象，部份行業如金融科技等範疇增幅尤為顯著，部份職位更長期出現人才荒。



「資訊科技」是目前招聘需求最高的三大工種之一，UI/UX（用家介面）設計師和數據科學家這兩個專門工作的招聘需求亦持續增長。（《IT狗》劇照）

過去幾年的《施政報告》中，政府亦多次提出發展職業專才以解決香港的人才需要。然而，當香港的經濟逐漸走出谷底，各類行業慢慢加快招聘步伐時，卻又似乎發現香港的人才培訓仍然未能符合市場需要，到底香港需要怎樣的人才培訓政策？

按照行業需求成立特定基金供培訓人才，當然是理想的做法。然而，問題正正是人才非但不可能一朝一夕獲得相關訓練，而且市場意識到人才匮乏時方以「需求主導基金」（demand-led funding）模式推動技術轉型，往往錯失關鍵時機。

當香港邁進知識型經濟體，各行各業對於資訊科技、數據科學、醫療支援等技術的需求都需要長時間投入，並非純粹以短期課程可以獲取相關的技術和資格，因此其關鍵更應該是集中於香港整套教育體系如何訓練出適應新時代需求的人才發展，而非單單培訓一個學科的專材。無論政府抑或大學管理層，都必須主動拋開過往由市場帶領的思維邏輯，更積極勾劃真正的全人教育願景。

目前加薪幅度最高工種是資訊科技，銀行跟隨其後，而運輸及物流、數據分析及研究、款客服務或旅遊、企業銷售及業務發展平均加薪幅度亦不俗。

詳細分析請閱讀第302期《香港01》電子周報（2022年1月31日）《人才培訓落伍 大學願景須革新》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。