俄烏衝突．一｜烏克蘭總統為求連任 拖美國北約下水

近期的俄烏緊張局面，是多重脈絡交織的複雜危機。有俄烏之間的遠近因由為其背景，亦有烏國反俄政治操弄作其促因。然而，烏國政客小技雖能造就一時戰意，卻難以扭轉美國、北約與俄羅斯之間的既有局面，只可算是為周邊列強結下各方試圖各取所需的舞台，其最佳結局也只能是白白折騰一場。



儘管各式機構紛紛提出戰況預演與日期預測，美俄其實皆無動武意願。對俄羅斯而言，其一要確保烏東兩共和國的實質自治，二欲徹底搗毀西方藉烏克蘭背刺的戰略空間，故在陳兵之後便向美國與北約提出「安全保障條約」草案，開始了以武迫議的談判，構成以指着烏國的劍威脅美國、北約作談判籌碼的格局。

1月22日，烏克蘭軍人在基輔受訓。（美聯社）

礙於支持東盟反俄勢力的「盟主義務」，美國也被烏克蘭「強迫入場」，本欲虛與委蛇、敷衍了事，於是便有拜登大喊支持，卻明拒出兵的言論。後見俄羅斯提出談判要求，美國便也認真對待，一方面用冬季駐軍的高成本消耗俄羅斯，一方面欲藉談判讓俄軍早日撤兵，以降低自己「承諾不值錢」的形象損傷……

詳細內容請閱讀第302期《香港01》電子周報（2022年1月31日）《烏克蘭炒作政治 終難綑綁美國北約》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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