農曆新年煲戲｜Netflix懸疑片《失去的女兒》：當媽媽的「魔咒」

今年農曆新年因應疫情留家防疫，影迷未能到影院觀賞賀歲片，在家煲戲亦有不少選擇。Disney+在年初二推出「足本導演版」、分為五集以劇集形式推出的《梅艷芳》，Netflix的話題劇集有描述「台灣銀座」風月場百態、由林心如主演的《華燈初上》，較有戲味的電影有近期上架、摘下威尼斯影展最佳劇本的懸疑片《失去的女兒》。



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心理懸疑電影《失去的女兒》（The Lost Daughter）完完全全從母親本位出發，重新闡述「為人母親」的心路歷程，在國際影展贏得一片讚譽。電影探討「母親」這個身份遭遇的道德約束，常常令她們自身無法獲得徹底坦承的空間。電影成功建立起女性的立體形象，細述她的自尊與陰暗面、她對性的渴求。劇本講究細膩的表演和心理刻劃，演員都選得恰如其分，甚具看頭。

《失去的女兒》改編自意大利小說家Elena Ferrante的同名小說，Elena本身極具傳奇色彩，她從未公開露面，無人知道關於她的背景資料，外界估計她是一位在意大利那不勒斯成長、在大學擁有教職的女性，但其婚姻狀況如何、是否育有子女卻成謎。

原作小說的厲害之處是提煉出現代女性的生活困境，並在一個極端的環境下製造出合理但又驚人的戲劇效果。電影版本則用影像建立起一個立體的女性形象，層層剖開她的親子關係、她對職業的看法，這些困境相互影響，像是施加在她頭上的一個個魔咒。

心理懸疑片《失去的女兒》像溫水煮蛙般慢慢滲入不安，一點一滴用不可細說的曖昧讓主角與周圍碰撞。在焦灼的氣氛中，慢慢回溯女主角的經歷，分析一位受過良好教育的女性為何在生活之中卻一籌莫展。（電影劇照）

詳細分析請閱讀第302期《香港01》電子周報（2022年1月31日）《《失去的女兒》：關於母親的複雜書寫》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。