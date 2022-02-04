胡恩威專欄｜好好利用各省市人大政協代表網絡

改革開放以來，各省市均為港人設立「特邀」人大政協職位，香港透過這個網絡，為國家發展貢獻良多。既然香港已在全國發展中建立了一個策略性優勢，回歸二十五年後的今天，香港必須好好利用各省市人大政協、港區人大政協代表這些網絡，為香港為國家帶來更多各方面具社會效益的工作。



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我個人有幸過去幾年參與江蘇省政協的工作，每年一度人大政協開年會，並不是只開年會，定期也要參與不同類型的學習，以及認識政策交流等工作，並參與各式各樣的訓練班、學習營和參觀考察，透過這些學習和交流，可以理解中國今天成就背後的具體情況、中國未來發展的機會和香港能在國家發展中扮演什麼角色。

今年江蘇省政府的工作報告，首先回顧過去一年的工作。江蘇省省長許昆林在《政府工作報告》裏提出了2022年十個工作重點，裏面包含經濟發展、社會發展，以及教育、環保生態、文化發展等，是非常整全的一個策略。它與國家發展策略配合，有具體的行動目標和時間表，並不是空談。這其實是內地地方政府的規劃常態，各自因地制宜，配合國家的重點策略，例如生態，例如共同富裕、促進內需、社會城鄉發展，各自推動，也各自取得了不同成績。

江蘇省的底子好，有強大的執行能力與資源去配合上述發展目標，而江蘇積極參與長三角融合戰略，對其自身發展大有好處，例如可以借助浙江省創科能力或者上海市經濟能力，製造更多協同效應。對香港來說，這種經驗很值得借鑑學習......

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



詳細內容請閱讀第302期《香港01》電子周報（2022年1月31日）《好好利用各省市人大政協代表網絡》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。