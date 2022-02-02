農曆新年煲戲｜科幻佳作《天鵝輓歌》　複製「完美情人」

一場突如其來的疫症大流行，讓世人重新覺悟生命無常，人生難以規劃，需要愛得及時。如果有一日最新科技可「延續」生命，你會接受嗎？驟聽之下，這似乎是保險公司廣告文案，卻正是Apple TV+的作品《天鵝輓歌》的橋段。



《天鵝輓歌》的劇本沒有太多高潮迭起，恍如離開人世前的一趟思想旅程、自我和解之路。（電影劇照）

《天鵝輓歌》的主角Cameron擁有幸福美滿的家庭，妻子賢慧動人，兒子聰慧乖巧，圓滿得人人稱羨，但Cameron卻不幸身患絕症，隨時會在癲癇發作中喪生。可幸的是，科學家突破技術，可以建立由基因、外表、才華、生活習慣均一模一樣的複製人，連由嬰孩時期開始的記憶都可以傳輸，甚至可透過基因編輯，將潛藏在身體內的隱疾抹去。主角面臨人生重大抉擇：應該讓這個「完美無瑕」的機械人取代自己，繼續活下去，還是告知家人絕望真相？

戲中重要一幕，複製人替身首次代表正身與家人視像對話，而且表現得無懈可擊，妻子絲毫不察覺且有說有笑，Cameron在旁觀察，突然無名火起、怒火中燒，憤怒地叫停，並表示無法接受。正當科學家想從旁勸導之際，替身卻一語道破：「你正是擔心太順利，憂心自己被完全取替吧？」

電影片名《天鵝輓歌》（Swan Song）隱含寓意，據說天鵝平時不會唱歌，只有在垂死前才會引頸長鳴，留下人間絕唱。傳說這輓歌沒有哀怨意味，而是象徵重生，透過歌聲表達幸福喜悅。Cameron 這曲輓歌最終是喜是悲，相信觀眾自有判斷。

電影講述科學家突破技術，可以建立一位由基因、皮相、習慣均一模一樣的「複製人」，連由嬰孩時期至今的記憶都可以傳輸。（電影劇照）

詳細分析請閱讀第302期《香港01》電子周報（2022年1月31日）《《天鵝輓歌》：生命終結前的最後絕唱》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。