俄烏衝突．二｜俄烏恩仇加劇 緣於赫魯曉夫一個錯誤決定？

俄烏之間的恩怨可進一步追溯至兩百多年前克里米亞半島上發生的戰爭。1774年，俄羅斯帝國最後一名女沙皇葉卡捷琳娜二世（Catherine II）擊潰奥斯曼帝國，逼迫後者承認克里米亞（Crimea）獨立，九年後，沙俄直接吞併這個半島，從而鞏固了對黑海及鄰近地區的掌控權。在接下來的二百多年期間，克里米亞半島與俄羅斯主體建立了較為緊密的經貿及人文來往，為俄羅斯西部不少基層勞工提供了一個可行的發展地。儘管克里米亞主要人口為韃靼人，但被吞併初期，人民普遍對俄羅斯的經貿與政治干預不大反感。



1954年，前蘇聯最高領袖赫魯曉夫（Nikita Khrushchev）決議將克里米亞名義上的管轄權，從俄羅斯轉移至同為蘇聯成員的烏克蘭政府手中，為日後的矛盾埋下伏線。（Getty Images）

1853年爆發的克里米亞戰爭，讓該半島首次成為東（俄羅斯帝國）與西（法蘭西第二帝國、大英帝國及奧斯曼帝國組成的聯盟）的正式交鋒地，死傷慘重。沙俄帝國在這場戰爭中失利，但在接受苛刻條款後保住了克里米亞的控制權。是次歷史性的戰役，開始讓克里米亞人對俄羅斯與西方諸國均產生較為強烈的反感及排斥。1917至1921年期間，隨着沙俄帝國的崩潰，克里米亞的管治權多次易手，並一度落入反對蘇俄紅軍的俄國白軍手中。二戰過後，克里米亞於1945年被劃成蘇俄其中一個省份。

1954年，克里米亞的命運再度發生重大變化，當時的蘇聯最高領袖赫魯曉夫（Nikita Khrushchev）決議將這個半島名義上的管轄權，從俄羅斯轉移至同為蘇聯成員的烏克蘭政府手中……

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