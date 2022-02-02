俄烏衝突．三｜從上世紀開始便籠罩美俄的核心利益衝突困局

俄羅斯在俄烏邊境集結十萬軍隊，引發西方關注其可能繼2014年後再度進兵烏克蘭。1月10日，美國和俄羅斯在瑞士日內瓦就烏克蘭局勢舉行安全會談，然而，兩國會前均釋出悲觀氣氛：俄方警告可能提前結束會談，美方則說旨在各自表述立場。這反映雙方深明根本無法達成任何協議。



今天的烏克蘭問題除了是2014年俄羅斯進兵克里米亞所引發之外，冷戰結束後北約向東擴張應該是更重要的背景因素。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）一再重申他想得到西方國家的安全保證：確保烏克蘭不會加入北約。

2014年，親俄人士在荷蘭示威，支持克里米亞自決。（Getty Images）

普京也想得到美國向中國提出的類似安全保證：美國不會主動與中國公開軍事衝突，也不會嘗試改變中國的政治制度。然而，普京得到的回應卻是西方繼續在俄邊界屯兵及增兵，而美國國會又通過法案：若普京於2024年再獲選總統，美國將宣告他的統治地位不合法。

黃伯農將會於本文以近來烏克蘭局勢為切入點，分析自從上世紀冷戰結束以來，美俄關係困局的結構性癥結所在……

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美俄關係陷困局的結構性癥結

詳細內容請閱讀第302期《香港01》電子周報（2022年1月31日）《美俄關係陷困局的結構性癥結》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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