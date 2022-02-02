中東進入「後美國時代」 局勢大和解現隱憂

1月15日，伊朗議會國家安全和外交政策委員會成員賈哈納巴迪（Jalil Rahimi Jahanabadi）才在社交媒體上表示，伊朗與「宿敵」沙特正在恢復破裂的關係，並準備重新互相開放大使館——沙特在2016年切斷了與伊朗的外交關係。這一陣和風是近來這兩個區域大國着力重修外交關係的初步成果。另一邊廂，阿聯酋與伊朗的關係也回暖。



然而，上周一（1月24日），也門的胡塞武裝組織再次向阿聯酋發動攻擊，其彈道導彈雖被阿聯酋攔下，卻延續了1月17日胡塞組織以無人機攻擊阿布扎比首次造成死亡以來的緊張局面。

正積極與阿拉伯國家交好的以色列總理貝內特，並沒有放下對伊朗的強硬取態。（Getty Images）

在伊朗和遜尼派穆斯林關係緩和的同時，阿拉伯國家和以色列的關係也在大踏步前進。2020年8月，阿聯酋成為第一個與以色列建交的海灣阿拉伯國家。2021年9月，以色列總理貝內特（Naftali Bennett）訪問埃及，是以國領導人十年來首次，進一步穩定了埃及政局變化後的埃以關係。

縱觀整個地區局勢，對話、重啟、關係正常化正在全面上演。這樣的局面相當不同尋常。

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