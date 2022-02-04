MIRROR稱霸本地樂壇 終將殺入國際？

過去一兩年，Mirror捲起旋風，橫掃香港樂壇，連帶廣東歌也興旺起來。YouTube香港2021年度「十大熱門音樂影片」全由本地歌手包辦，令人覺得香港流行樂壇有復蘇的迹象，而Mirror成員獨佔七席。在商台剛剛舉行的「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」上，Mirror亦在「我最喜愛的男歌手」五強中佔四位，「我最喜愛的歌曲」十強中佔六位，主要成員姜濤更蟬聯「我最喜愛的男歌手」……



Mirror自劇集《男排女將》後開始爆紅。（梁碧玲攝）

曾紀諾說， ViuTV之所以造就新偶像，和他們的運作模式大有關係。以前唱片公司只會推出MV和歌曲，但ViuTV卻是多方面發展，如綜藝、真人騷、廣告、劇集……Mirror每個晚上都出鏡，粉絲每天都知道偶像的最新情況，而且不光是台上，透過IG、YouTube，台下的事也知道，這令粉絲對他們難捨難離，沒那麼容易貪新忘舊，而且通常是同時留意幾個偶像。「Mirror是一個精心打造出來的潮流。」

Mirror憑什麼能闖出名堂？這股熱潮會否持續？他們又能否走進大中華，邁向國際？《香港01》專訪著名音樂人韋然及七十後填詞人曾紀諾，為大家剖析一番。

內容請閱讀第302期《香港01》電子周報（2022年1月31日）《Mirror旋風會否吹出國際？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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