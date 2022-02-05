節前傳京東科技赴港上市 或為安撫陳生強舊部

有市場消息稱，京東科技計劃於今年赴港上市，集資額為10億至20億美元。如果京東科技能在螞蟻集團之前完成上市，這對於京東及劉強東本人來說，都有不同尋常的意義。另一方面，據估計，這或許也是安撫陳生強舊部之舉。



陳生強2007年進入京東，是整個京東體系內金融科技業務線的最重要操盤手，無論在京東內部還是在金融科技行業，都具有極高的地位。2020年12月21日，陳生強出任京東數科副董事長及京東集團幕僚長；次年2月，陳生強退出京東數科控股公司法人，在京東數科更名為京東科技之後，事實上就被架空，也讓公司的業務方向和定位都發生了巨大的變化。

從行業監管環境來看，這種變化並不令人意外，比如螞蟻集團的整改到今天都還沒有結束，螞蟻沒有跟馬雲徹底劃清界限，恐怕也是制約「合規」的重要原因之一。

螞蟻集團2020年11月初IPO臨門一腳失敗，也對京東有所衝擊。（資料圖片）

不過，劉強東對創業元老的「杯酒釋兵權」，也讓更名後的京東科技頗為動盪，不僅在品牌聲量上明顯低於京東數科時代，不少陳生強舊部選擇了離職，內部還傳出了業務收縮、裁員的消息，整個京東科技處於一個動盪期。

從這個角度來說，在京東科技成立一周年的時間節點，又恰逢春節前夕，傳出赴港IPO的消息，很大程度上也是安撫蠢蠢欲動的陳生強舊部及他本人，畢竟IPO之後的股權變現，還是有很大吸引力的，或許這可以視為給京東科技員工的一份「精神年終獎」。

內容請閱讀第302期《香港01》電子周報（2022年1月31日）《

京東科技赴港上市藏玄機 創始人去向成謎

》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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