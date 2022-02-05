中國開放程度若泰國 人民幣將成世界第三

香港科技大學經濟學系教授、經濟發展研究中心主任黎麟祥認為中國開放程度相當於泰國，人民幣即可成為世界第三。



黎麟祥根據環球銀行金融電信協會（SWIFT）提供的2010至2017年間世界各國雙邊支付資金流（bilateral payment flow）的數據建立模型，做假設性的思想實驗，很大膽地去想像，到了2030年，人民幣與其他國家的雙邊支付流會是怎樣的，發現假如中國資本賬戶開放程度達到泰國在2019年的水平，人民幣就會在2030年成為第三大支付貨幣了。

原來，泰國的金融開放程度和資本賬戶開放程度比國家要高得多。模型中，衡量資本賬戶開放程度的指標公式是「對外資產和對外負債的總額除GDP」，泰國是200%，但中國大概只有100%。也就是說，泰國的開放程度，差不多是中國的兩倍。但若是和美國、日本比較，泰國依然有距離，美國是300%多。中國和印尼差不多，略微高過印度。

黎麟祥是香港學界為數不多，專注研究國際貨幣體系的「港產教授」。他並不避諱中國發展正面臨的問題，但也沒有套用西方刻板印象「蓋棺定論」，而是堅信國家或會走出一條與別不同的貨幣國際化道路。（歐嘉樂攝）

在世界貨幣體系中，「大哥」是美元，支付份額佔了一半以上；歐元佔了不到兩成；再往下就是個位數，英鎊可能只有5%，日圓可能只有4%。而預測中的人民幣份額，是6%左右。這個第三是個遙遠的第三、份額很低的第三。

不過，中國要開放到泰國的程度並不容易，據觀察，甚至會很漫長……

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對話黎麟祥——「一幣兩市」是中國在人民幣國際化的嘗試

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