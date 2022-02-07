Netflix《新聞記者》｜撼動日本政壇醜聞　揭開高官政客黑暗面

Netflix最近推出的日劇《新聞記者》是少數揭開日本高官政客黑暗面、直面政權的作品。改編自同名電影的《新聞記者》講述記者鍥而不捨追查政府腐敗醜聞真相，角色原型正是參考現實中《東京新聞》記者望月衣塑子，2017年她在「森友學園事件」的記者會上窮追猛打，質問時任內閣官房長官菅義偉，一戰成名，掀出日本政壇近年最大貪腐醜聞，事件更牽涉安倍晉三夫婦。



被譽為日本前首相安倍晉三「政治炸彈」的森友學園醜聞轟動政壇，日本民間團體曾在國會外示威要求安倍晉三落台。（資料圖片）

近年「無國界記者」憂慮許多國家政府將新冠疫情當成打壓新聞自由的藉口，媒體如何監督強權、批判政府成為難題，新聞記者的力量漸趨渺小。追查與揭露真相需要免於恐懼的自由，《新聞記者》中看似孤軍奮戰的記者憑藉敏銳觸角及求真精神找到線索，但更重要是獲得許多關鍵證人的支持，他們只是社會上的小人物、機構的小齒輪：一心希望成為國家棟樑的公務員、只想丈夫工作順利的妻子……他們恐懼因揭露真相而帶來危險，當良心備受拷問時，掙扎於應否站出來。

誠如《新聞記者》所言，「政治就是一場表演」，貪污瀆職案件天天搬演，國民的知情權與國家利益，哪一個更重要？面對人性的貪婪、政治的腐敗，個人利益與良知之間，又該如何選擇？相信觀眾都有屬於自己的答案。

詳細分析請閱讀第303期《香港01》電子周報（2022年2月7日）《《新聞記者》：追尋與揭露真相的勇氣》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。