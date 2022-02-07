周報獨家精選｜讓香港人安居樂業 取締劏房只是第一步

在今天的香港講「居住正義」，恐怕是個「笑話」。儘管大多數人都深深感受到「居住不正義」的存在，但似乎已經習慣了這是資本主義社會的必然型態，所以在怨聲載道的同時，大多選擇繼續忍受剝削，實際上並沒有太過強烈的求變意志。

國務院港澳辦主任夏寶龍去年提出「告別劏房」目標之後，至今仍然未被特區政府提上日程就是典型例子，因為無論是升斗小民抑或治港精英，幾乎都相信階級的存在必然伴隨利益的不均，那自然需要部份「無產階級」承受「低端住房」，才能確保「有產階級」的「馬照跑，舞照跳」，而只要自己仍未淪為社會的「低端人口」，就可對更底層的非人生活視而不見。

然而，正正是在這樣的香港，我們更加需要講「居住正義」。對任何城市而言，只有確保人人都能滿足更好生活需求、共同分享發展成果，才能有效促使人人努力推動自我發展、分擔社會責任；但在資本主義極度扭曲的香港，單是居住問題已經深陷「居住貧困」、「居住區隔」和「居住異化」等多重矛盾交織而成的困境，對人們實踐追求造成諸多限制。因此，必須重塑香港的居住正義，徹底扭轉「物性」高於「人性」的資本邏輯，才能形成以公平正義和共享成果為價值原則的全新城市居住關係——這一切，需要從「告別劏房」開始，但絕不僅限於「告別劏房」而已。

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香港大部份人的居住權都能得到保障，但仍然不能對小部份「無產階級」的福祉掉以輕心。(資料圖片)

電子消費券可提振經濟 宜謹慎釐訂金額、用法

財政司司長陳茂波將於2月23日發表《財政預算案》，在新冠疫情肆虐下，社會期望再有紓困措施，多個政黨近日均倡議再次派發電子消費券，而且要加碼至一萬元。政府去年首次發放電子消費券，確有提振經濟效果，相信以目前政府財政狀況、社會氣氛來說，再派一次機會頗大。然而，面對一波又一波疫情，政府在推出消費券時，亦要仔細釐訂金額和用法，讓消費券的效果放到最大。

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財政司司長陳茂波表示，對於是否再派消費券持開放態度。（資料圖片）

別等失去清潔工之時才珍惜他們

失去方懂珍惜。上月葵涌邨爆發新冠疫情，三座大廈被連日圍封，邨內清潔工要強制檢疫隔離，大廈和邨內一度堆積「垃圾山」。清潔工只是缺席兩三天，居民已經怨聲載道，正正反映清潔工作其實跟醫護人員一樣不可或缺。過往勞工團體替他們抱不平，收到一些成果，但進展難言讓人滿意。政府在勞工市場有重要角色，既維繫勞資關係，確保人人獲得最起碼工作保障，也是批出公共清潔服務合約者，有無可替代的責任，例如提升清潔工待遇，而且可做的事還有很多。清潔工每天工作時都面對困境，需要社會持續關注，催促政府和商界改善他們的待遇。

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清潔工人在清洗逸葵樓對開行人路。（張浩維攝）

中國男足歷史性慘敗 為何舉國之力靈光不再？

2月1日，農曆虎年正月初一，在2022年卡塔爾世界盃亞洲區預選賽12強賽第八輪比賽中，中國男足1比3不敵越南，將一場恥辱性失利作為「新年禮物」送給了所有關心中國足球的民眾。這場失利是中國男足歷史上首次在國際A級賽事中輸給越南，此次十二強賽未有勝績的越南隊終於從中國男足身上嘗到首勝的滋味。大比分首敗給越南隊的結果，意味着中國男足徹底無緣今年年底的卡塔爾世界盃。

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中國隊以1比3負於越南隊，無緣2022年卡塔爾世界盃。圖為雙方球員在比賽中拼搶。（Getty Images）

北京冬奧全用人造雪 預示未來冬奧消失？

冬季奧運上周已在北京開鑼，除了如火如荼的賽事，各國健兒爭奪桂冠的賽場也值得留意。本屆是首屆完全使用人造雪的冬奧。為什麼要用人造雪？為什麼有些學者、環保人士和運動員會對人造雪的環保和安全有所疑慮？使用人造雪又是否預示着，在氣候暖化持續下，未來冬奧賽事甚至這些冬季運動將會消失？

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