岸田文雄前往石原慎太郎家中弔唁　日本右翼思潮仍當警惕

上周二（2月1日），以對中國立場強硬聞名於華文世界的前日本東京都知事石原慎太郎逝世，享年89歲。日本政界紛紛表達哀悼之意，首相岸田文雄上周六（2月5日）更親自前往其住所弔唁。石原言論激進，代表了二戰以後日本的右翼思潮，其離世在日本內外引起不同迴響；其生平和民族論述，也重新提醒我們必須警惕潛藏於日本政治和文化當中的極端右翼思想。



上周六（2月5日），日本首相岸田文雄前往石原慎太郎家中弔唁。（Fnn視頻截圖）

對於石原之死，內地《環球時報》以「極右翼勢力代表」去形容他，又強調其於2012年炮製購買釣魚島「反華鬧劇」的往事；另一邊廂，石原向來親近台灣民進黨，台灣外交部稱之為「長期堅定支持台灣」的「重要友人」，對其離世「表達誠摯哀悼」。

日本網民對石原辭世也有不同的反應。一些人認為他是愛國者；一些人認為他出生太早，「現在才是需要他的時代」；一些人認為他是一個成功的作家，卻不是一個成功的政治家；一些人認為其生前播下的仇恨不會因其逝世而被自動回收；一些人則不滿他讓中日關係變差。

無論外界如何評價，無可否認的是，石原一生的言行都深刻地代表着戰後日本右翼思潮當中接近法西斯主義的趨向。這一種趨向，不一定是以石原般的特立獨行展現，卻也能暗藏在行禮如儀的日本政治之中......

詳細分析請閱讀第303期《香港01》電子周報（2022年2月7日）《石原慎太郎逝世 日本右翼思潮仍當警惕》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。