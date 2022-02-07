「北部都會區」是「告別劏房」的關鍵

政府在去年的《施政報告》提出「北部都會區」願景，亦表示會在這個地區提供三十萬個單位，因此這個願景是「告別劏房」的關鍵。在這項計劃上，政府需要關注兩個重點。



第一點是城市規劃。香港中文大學地理與資源管理學系教授伍美琴表示，現時香港最大的問題是，如何能夠令一個地區的質素和機會可以平均。有部份劏房人口是年輕的工作人口，他們是為了就業而選擇到市區居住劏房；基層市民亦比較喜歡舊區的「人情味」及工作機會而不惜居於市區劏房，所以「北部都會區」必須要有更混合的規劃，不能夠一味只將該地打造成「創科基地」，卻又缺乏基層市民的生存空間。

伍美琴認為「北部都會區」應更仔細地規劃，讓基層市民能夠在該區擁有工作機會。（歐嘉樂攝）

第二點是政府需要改變房屋政策目標，不應再是以置業為主導。本土研究社成員陳劍青指出，現時政府着重於推出綠置居等資助房屋，並逐步減少租置公屋，「我覺得政府連公營房屋也在耍花招，例如林鄭月娥曾提出興建公營房屋也會賺錢，她帶出了令人頗憂慮的現實——未來公營房屋可能會愈來愈傾向出售形式過於廉租形式。」確實，政府希望將公營房屋私有化的趨勢愈來愈嚴重，雖然政府稱未來「北部都會區」會有三十萬公營房屋供應，但也難保有大部份的單位是出售居屋，若然如此，基層市民根本難以負擔。

詳細分析請閱讀第303期《香港01》電子周報（2022年2月7日）《

改正置業主導房策錯誤 「告別劏房」並非不可能的任務

》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。