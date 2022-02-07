Meta面臨六大危機　押注元宇宙生死未卜

上周，Facebook母企Meta交出一份遠不及市場預期的財報，導致股價單日暴跌26%，市值蒸發2,376億美元，更拖累納斯達克股指重挫逾4%。作為昔日的社交媒體巨頭，Meta顯然已經意識到危機，其行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）去年宣布公司改名、搶先進軍元宇宙，或許正是為了應對當前的困境，但這樣的押注是否能如其所願，目前仍是未知之數。



Facebook的用戶增長陷入停滯。（Getty Images）

危機一：用戶增長停滯

Meta去年第四季度日活用户為19.3億，與上季持平，按年僅增長5%，弱於市場預期的19.5億，更被市場關注的月活用户為29.1億，按年增長4%，按月持平，不及市場預期的29.5億。

從用户增速指標可以看出，擁有近30億用户的Meta，由於與中國內地市場絕緣，其用户天花板目前已經突顯。

在蘋果iOS 14.5版本更新後，應用程式需要得到用戶允許，才能追蹤或使用裝置上的廣告識別碼。（蘋果公司）

危機二：蘋果私隱政策影響其廣告業務

去年4月，蘋果公司（Apple）更新了其作業系統iOS的私隱政策，要求應用程式先主動徵求用戶允許，才能追蹤追蹤用戶資料作廣告用途或與數據公司分享，這一變更對九成收入依賴廣告業務的Facebook造成了很大影響。

諮詢公司Heracles Media分析及策略顧問Eric Seufert指出，雖然Facebook仍可使用在用戶退出追蹤前收集而來的數據來投放廣告，但這些數據只會迅速失去價值。Facebook也在去年9月的網誌中聲稱，iOS更新令他們更難協助廣告主衡量廣告投放成效。

短視頻平台TikTok的衝擊，讓Meta倍感壓力。（Getty Images）

危機三：TikTok的挑戰

短視頻平台TikTok的衝擊，讓Meta倍感壓力。根據Cloudflare去年12月17日發布的《互聯網年度影響力報告》，2021年，TikTok力壓Google，登頂2021年互聯網訪問量最大的網站。去年9月，TikTok的月度躍用戶達到了10億，用四年時間走完了Facebook八年的路。

朱克伯格在財報會上表示：「TikTok是一個如此強大的競爭對手，在擁有龐大用戶群的基礎上，還能繼續以相當快的速度增長。」他承認，儘管Meta的發展速度不慢，但「要追上TikTok需要一段時間」。

危機四：Google侵蝕廣告份額

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危機五：反壟斷調查持續

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危機六：元宇宙業務生死未卜

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詳細內容請閱讀第303期《香港01》電子周報（2022年2月7日）《Meta市值單日蒸發逾2000億美元 為「元宇宙」淋冷水》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。