胡恩威專欄．政府架構重組｜我所構思的文化體育旅遊傳媒局

在第五波疫情爆發之後，特區政府重組方案似乎變成一個不重要的課題。不過，疫情始終會過去，政府改組卻是一件非常重要的事情，政府架構改革不好，施政便不能具體改善。本屆政府早前提出要設立文化體育及旅遊局，這其實並不足夠，因為文化和傳媒息息相關，傳媒影響文化、文化也影響傳媒，把傳媒和文化拆開並不合適，因此政府要成立的應該是「文化體育旅遊傳媒局」。



（香港01製圖）

顧名思義，「文體旅傳局」涉及四個範疇的工作重點，當中關鍵是建立相應的專業能力，有了專業就可發展產業，有了產業就可以製造更多發展機會；有了專業便可以進入社區普及，基礎有了，也就能建立健康發展的文化體育產業。香港需要建立自身的文化自信，建立自身的文化體育能力，才能令文化體育可持續發展。

其次，旅遊需要的是軟硬體基建規劃，除了旅發局負責的傳統旅遊項目，在推動旅遊業配套上，例如旅館民宿、主題公園與及生態旅遊和新模式旅遊，都應該直接由文體旅傳局負責。

第三，文旅體傳局應全面接收和改革康文署，把社區部份歸還負責民政的部門，專心做好全面推動香港文體軟硬件專業發展的工作，包括體育場館、博物館、圖書館、文化表演藝術場地。另外，創意文化、創意產業、藝術發展局、演藝學院、海洋公園、創意香港、香港電台，都應納入這個新局，並應該把文化體育概念與旅遊政策融合......

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



詳細內容請閱讀第303期《香港01》電子周報（2022年2月7日）《文化體育旅遊傳媒局》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。