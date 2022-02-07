約翰遜想淡化「派對門」醜聞 普京卻不願合演公關騷？

從某種善意和樂觀的角度來看，英國首相約翰遜（Boris Johnson）此刻在國內外都忙於重大嚴肅政事。上周一（2月1日），他訪問基輔與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）見面，嚴詞警告俄羅斯的軍事威脅；翌日，他與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通話，直指俄國若入侵烏克蘭，將是「悲劇式的誤判」。同一時間，英國政府也宣布了約翰遜自2019年以來談論已久的「升級白皮書」（Levelling Up White Paper），旨在解決倫敦與英格蘭其他地方的發展差距——約翰遜本人更曾將此計劃類比於東西德統一的偉業。



2月1日，到訪基輔的約翰遜與澤連斯基一同見記者。（美聯社）

不過，在「派對門」種種醜聞後續未解之際，正如早前出動海軍阻截難民、凍結英國廣播公司（BBC）牌照費等提議一般，俄烏危機和國內「升級」此時此刻毋庸置疑是約翰遜企圖分散民眾注意的公關手段。

相較於美國向北約東歐國家增兵、德法領袖擬同訪莫斯科、向烏國輸出無人機的土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）主動介入等等，約翰遜在俄烏的角色明顯較弱，普京更兩度取消或拒絕與約翰遜的通話，似乎是看穿了後者的國內政治意圖……

內容請閱讀第303期《香港01》電子周報（2022年2月7日）《「派對門」轉向陰謀論 英國政治階層的道德失格》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第303期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

重塑「居住正義」 從「告別劏房」開始

電子消費券可提振經濟 宜謹慎釐訂金額、用法

別等失去清潔工之時才珍惜他們

中國男足歷史性慘敗 為何舉國之力靈光不再？

拜登政府的對華「戰略競爭」方略

嚴峻疫情下的四點緊急反思

北京冬奧全用人造雪 預示未來冬奧消失？