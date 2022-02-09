新春檔期戲票「貴到看不起」 連戲院也是輸家？

新春檔期的電影票價漲得有多瘋狂？燈塔專業版數據顯示，2021年春節檔的平均票價為48.9元（人民幣，下同），在此之前，2020年因為疫情剛爆發故出現下滑，2019、2018和2017年的春節檔票價依次為44.7元、39.7元和37.8元，來到2022年，平均票價則高達58.7元。另據網上售票平台「淘票票」的記錄，在北京、上海等一線城市的影院，單場IMAX 2D廳黃金檔票價甚至達到了179元，普通廳的票價也均在100元以上，在中部地級市影院，場均也不低於50元。與瘋漲的票價對應的，則是同期總票房的降低與觀影人次的鋭減。據統計，2022年春節檔首日票房不及去年同期的16.93億，觀影人次更是減少近900萬。



在這場各方都輸的惡性循環中，電影局是最容易被忽略的存在，同時也是其中起着決定作用的角色。（資料圖片／新華社）

近些年，中國電影不斷刷新票房紀錄，不論品質好壞，動輒上億票房已成為常態。這樣耀眼的成績背後，既說明中國電影市場的巨大潛力，同時也有着被低估乃至被忽略的巨大隱患。首先是觀眾。在北京、上海這樣的一線城市，看一場電影再加上爆米花飲料等，人均消費逼近200元。於是很多人乾脆放棄走進電影院，通過盜版途徑或者等網上有資源再看。

其次是影院。電影票價瘋漲，影院看似是贏家，實則不然……

詳細內容請閱讀第303期《香港01》電子周報（2022年2月7日）《電影票價瘋漲的惡性循環裏沒有贏家》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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