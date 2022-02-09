從Tesla業績看「上海速度」與中國市場

美國電動車製造商Tesla去年的業績可謂亮眼。數據顯示，Tesla的營業收入為538億美元，按年增長71%；歸母淨利潤為76.4億美元，按年增長211%。相對於其他新能源車企來說，Tesla能夠在2021年取得如此優異成績，主要得益於交付量的大幅增長——當蔚來、小鵬和理想汽車還在朝着年交付十萬的目標艱難挺進，Tesla已經向百萬大關發起衝擊。



Tesla上海超級工廠是中國首個外商獨資整車製造項目，也是Tesla首個海外工廠。（新華社）

Tesla交付量的增長離不開中國市場的貢獻。據財報顯示，2021年，Tesla全球累計交付新車93.6萬輛，按年增長87%，其中，Tesla上海超級工廠交付48.4萬輛，按年增長235%，佔其全球總交付量的51.7%。上海超級工廠的交付量中，中國國內零售佔32.1萬輛，剩下的16.3萬輛主要出口至日本、歐洲等國家。

Tesla全年總交付量接近100萬輛大關，很大程度歸功於對加州費利蒙（Fremont）工廠的持續優化。據媒體對北美70多家汽車工廠生產數據的分析顯示，費利蒙的工廠是2021年北美生產效率最高的汽車廠。當然，最大的主推力量是上海超級工廠的産能提升。

事實證明，在上海建設超級工廠對Tesla來說是一個重要里程碑。作為中國首個外商獨資整車製造項目， Tesla上海超級工廠在首年就實現了開工、投產、交付，讓世界見證了「上海速度」和「Tesla速度」。市場普遍預期，上海超級工廠的產量很快就能追上費利蒙工廠，甚至有人預測其産能將提高到每年100至150萬輛，成為全球最大的電動汽車工廠......

詳細內容請閱讀第303期《香港01》電子周報（2022年2月7日）《從Tesla財報看中國製造與中國市場》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。