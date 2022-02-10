美國政治不兼容元宇宙｜專家有話說

隨着「元宇宙」（Metaverse）概念在互聯網上迅速躥紅以及Facebook將母公司更名為「Meta」，「元宇宙」將愈來愈成為全球大公司乃至重要國家之間競爭、角逐的領域，而作為全球科技龍頭的美國，其政府可能不僅不能通過政策大力支持本土公司的成長，提升他們的競爭力，反倒還可能拉後腿。



美國國會議員的平均年齡較高。圖中前排四人從左往右依次為眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）、參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）以及眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）。（Getty Images）

美國第116屆國會眾議員的平均年齡是57.6歲，參議員的平均年齡是62.9歲，而且在議會中資歷更深的議員更有話語權。這個把控決策的群體對新事物的接受程度有一定的局限性——他們畢竟不能每天像年輕人那樣沉浸在新事物之中，對議題的理解和形成決策的內容方式也同樣會受到很大的約束。

比如在今年1月20日，眾議院能源與商務委員會針對加密貨幣的能源使用及「挖礦」時產生的環境影響舉行了聽證會。這次聽證會之所以能成型，是因為2021年10月有超過70個美國國內的以及國際上的氣變組織給國會寫信，表示加密貨幣挖掘過程對環境有嚴重的影響，而環境是議員們可以具象化的議題。

最近幾周，參議院銀行、住房和城市事務委員會等國會內的委員會也分別針對私隱及安全、網絡對青少年的危害、數據採集、身份盜用、欺詐、演算法的角色等議題舉行了聽證會。但聽證會上，議員們不忘着重對一些母公司在中國的公司（如TikTok）進行指摘，表示中國政府可能會借這樣的公司來從事間諜和網絡攻擊活動，並將其與人權議題、監控、大國競爭聯繫在一起。

與此同時，另一些大公司則可能進一步陷入美國兩黨鬥爭的交火中被誤傷。比如，2021年1月6日的「國會山暴亂」事件依舊是美國兩黨政客及民眾衝突的焦點。美國國會在今年1月13日向Meta、Twitter、Google、Reddit分別發出傳票，指摘他們沒能在國會山暴亂事件發生後提供完整信息，並說明他們的平台如何傳播、煽動了造成事件發生的謊言。

所以，當我們以為美國國會在討論互聯網、新科技、元宇宙時，其實他們在討論的是環保、黨爭、新冷戰等其他議員們更有把握也更容易在政治上得分的議題。此外，拜登政府正計劃向大公司、跨國集團徵收更高的稅來實現財政平衡，並視反壟斷為重要政策議題，因此將不太可能加大力度支持大型科技公司參與對元宇宙的佈局乃至與其他國家公司的競爭，還可能盡全力阻撓這些公司的擴張、壯大......

孫太一

美國克里斯多夫紐波特大學政治科學系助理教授



詳細內容請閱讀第303期《香港01》電子周報（2022年2月7日）《美國政治不兼容元宇宙》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。