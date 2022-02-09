全城抗疫防疫　誰關心「低薪高辛」前線清潔工？

上月葵涌邨爆發新冠疫情，清潔工要強制檢疫隔離，邨內一度堆積「垃圾山」，居民怨聲載道，事件正正反映清潔工其實跟醫護人員一樣不可或缺。

新冠疫情爆發以來，不少清潔工染疫，他們分別來自政府垃圾站、酒店、餐館、機場及診所等，當中部份個案是在工作場所感染。確診個案趨增，要保持城市如常運作，清潔工的重要性不遜於醫護及物流從業員，其薪酬福利和工作保障更是缺一不可。



疫情期間，政府和民間主動向清潔工提供額外防護物資，但至今仍未做到人人有份，有工會和工友抱怨判頭不主動派發眼罩和面罩，擔憂開工期間染疫。清潔工的力量向來薄弱，而且外判制度令服務合約以價低者得投得，員工待遇更每況愈下。

政府在2018年改革屬下外判服務，包括員工任職滿一年可獲約滿酬金，設颱風津貼。可是，改革遠未夠進取，懲處罰金不高且欠阻嚇力。另外，新制度只適用於新批出合約，舊制清潔工月薪仍在一萬元左右，新舊合約月薪相差可達3,000元。當政府部門持續低薪聘用外判員工，難以推高行業薪酬，公共及私人企業亦不會有加薪和提升待遇的動力。

早前藝術家程展緯當港鐵車站兼職清潔工，現身說法工作量過大、職責範圍不清、僅獲最低工資薪酬。他近日更與工會抗議港鐵的獎金計劃，指措施只會令清潔工的工作量百上加斤，並增添壓力，要求港鐵直接加薪和發放津貼。當港鐵管理層漠視員工的工作處境，政府亦無意把外判改革延伸到港鐵，試問其他公營機構乃至私人企業會感到壓力而檢視清潔工的僱用條件嗎？

詳細內容請閱讀第303期《香港01》電子周報（2022年2月7日）《別等失去清潔工之時才珍惜他》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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