派錢不等於惠及基層　為何政府支援總是未到位？

今年年宵花市遇上第五波新冠疫情爆發，政府宣布取消年宵市場。花農損失慘重，踏入虎年迎來沉重痛擊。

有花農透露本年氣候溫和令年花豐收，大手競投十多個年宵花市攤位，最終開檔無望，只能依靠熟客內銷自保。花農直指政府的補償特惠金幫助不大，難以填補損失，而且未有解決失去銷售渠道的困局，無法賣出的年花最終只會以堆填區作為最後歸宿。



有市民在農曆新年前到元朗農場打卡及買年花。（鄭子峰攝）

政府過往一直有不同名目的「派錢」措施，不過未察覺最根本的原因，最後落得尾大不掉的結局。因應疫情多次推行的「防疫抗疫基金」是最佳例子，保就業支援計劃偏重僱主，員工有怨無路訴，基層工友難以得到直接資助，「保就業」計劃實際執行起來卻變成「保僱主」計劃。

如果我們只有一個短視的政府，絕大多數政策都欠缺長遠規劃，或者將計劃訴諸金錢，甚至將責任外判，只會加劇亂象。政府有必要落實更多協同綜援的政策，對在職人士提供更具針對性的支援。在迎來虎年之時，政府該抱持猛虎之勢，大力擺脫狹隘思維，放下派了錢等於花了工夫的想法。

香港的失業保障不足，首當其衝的正是基層市民。（歐嘉樂攝)

詳細內容請閱讀第303期《香港01》電子周報（2022年2月7日）《擺脫狹隘思維 制訂政策要破舊立新》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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