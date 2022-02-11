暖化之下全用人造雪 冬奧未來還有舉辦價值嗎？

冬季奧運上周已在北京開鑼，除了如火如荼的賽事，各國健兒爭奪桂冠的賽場也值得留意。本屆是首屆完全使用人造雪的冬奧。為什麼要用人造雪？為什麼有些學者、環保人士和運動員會對人造雪的環保和安全有所疑慮？使用人造雪又是否預示着，在氣候暖化持續下，未來冬奧賽事甚至這些冬季運動將會消失？



奧運會使用人造雪並非新鮮事，早於1980年美國普萊西德湖冬奥已首次使用。惟隨着氣候暖化加劇，人造雪在冬季奧運上使用比率愈來愈高，例如2014年俄羅斯索契冬奧有80%雪是人造雪，在上屆南韓平昌冬奧再增加至90%。

不同項目需要不同質地的雪。有運動員質疑，人造雪會否令比賽更危險。（Getty Images）

雖然人造雪有其好處，但也有運動員擔心這種賽道是否安全。奧運金牌得主Jessie Diggins說，在人造雪下坡時速度很快，時速可達76公里：「我認為現在變得更加危險……而且可怕之處在於我們不是在滑雪而是滑冰，我們看到選手跌倒的比率更高。」本屆劍指女子坡面障礙技巧賽奧運三連冠的美國選手Jamie Anderson試滑張家口賽道後不滿：「你肯定不會想跌倒，它硬到像防彈冰塊……這種雪地環境令我有點害怕。」

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北京冬奧全用人造雪 預示未來冬奧消失？