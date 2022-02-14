「齋噏」難解疫苗猶豫 政府應嘗試「數據谷針」

農曆新年長假期過後，香港確診數字急升，單日新增由幾百宗變成過千例，未來個案恐仍會繼續上升。上周四（2月10日）起髮型屋及宗教場所被關閉，兩個家庭以上不能在私人處所聚會，已經醞釀多時的「疫苗氣泡」亦已透過「疫苗通行證」率先於D類食肆實行。而由下周四（24日）開始，「疫苗通行證」更會涵蓋所有處所，屆時仍未接種疫苗的市民將受到各類型的限制，包括不能進入商場、髮型屋等地方。



從數據上看來，香港的疫苗接種率並不比其他地區低。然而，較年長的組別卻一直未如理想，特別是80歲以上的群組只有不足35%。事實上，自從醫學上發明了疫苗用作預防及抵抗病毒以來，抗拒疫苗的聲音就一直存在。

向公眾開放更多的數據，有助釋除其疑慮。（盧翊銘攝）

這種恐懼或多或少可能是來自對疫苗的誤解，有着一成不變的看法；而另一部份則可能是屬於「諱疾忌醫」的習性，多多少少有着心存僥倖心態以應對病毒，因而對疫苗產生了抗拒。因此，要推動社會進一步接受疫苗，除了以「疫苗通行證」等硬措施加以推動，更為重要的必然是理解社會中出現「疫苗猶豫」的成因，並且針對性地回應當中的不安和抗拒心態……

詳細內容請閱讀第304期《香港01》電子周報（2022年2月14日）《讓數據直接說話是抗疫工作的關鍵》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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