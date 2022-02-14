俄烏衝突｜馬克龍向俄伸友誼之手 卻因「未夠班」食檸檬？

隨着俄羅斯與白羅斯的聯合軍演，以至俄國的黑海海軍軍演上周四（2月10日）正式開展，烏克蘭也同時進行演練回應，以美國為首的西方國家進一步鼓動俄烏戰雲密佈的氛圍。儘管俄方已表明軍演後士兵將返回基地，但美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）仍警告俄國威脅具「即時性」。



戰雲密佈之下，外交活動依然頻繁不絕。在一眾西方國家領袖當中，馬克龍對於普京不會動武的判斷最為堅定。在與普京討論五小時之後，馬克龍更聲言普京已對他聲明俄方「不會是行動升級的發起者」，也是明確針對美國戰爭威脅宣傳的反駁，同時表露出馬克龍自己對於「歐洲事歐洲自理」的歐洲主權理念的熱衷。

馬克龍在2019年12月與澤連斯克和普京一同參與諾曼第模式四方會談的場面。這已是最近一次的俄烏德法四國領袖會面。（美聯社）

不過，克里姆林宮很快就對馬克龍的歐洲主權理想潑了一記冷水。克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表明，與法國達成協議「並不可能」，因為「法國只是歐盟和北約的一員，並非其中的領袖」，「另一個國家才是這個陣營的領袖」，反問「這樣我們又怎能談論任何『協議』？」

這說明，在俄國眼中，美國才是有資格的談判對象……

詳細內容請閱讀第304期《香港01》電子周報（2022年2月14日）《馬克龍已透露俄烏局勢的兩道解方》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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