港府抗疫遇大考驗　田飛龍：與病毒共存是背棄國家

受Omicron變種病毒衝擊，本港第五波疫情已持續逾一個月。種種迹象顯示，特區政府自詡能夠「外防輸入、內防擴散」的防疫策略名不副實、漏洞百出，致使近日確診人數屢創新高，全城人心惶惶，甚至瀕臨失控局面。

北京航空航天大學法學院副教授、全國港澳研究會理事田飛龍近日接受《香港01》專訪時批評港府缺乏為民情懷，「看不到民生與融合發展的大政治」，在防疫中敷衍了事，可以說是「算了一筆糊塗賬。」他提醒，「動態清零」是對香港最有利的選擇，特區政府需要痛定思痛，向內地防疫標準和國家體制看齊，才能早日將病毒清零，帶領香港走出困境。



近日社會上出現不同防疫策略的討論，有聲音認為Omicron變種病毒傳播力強但症狀輕微，難以做到滴水不漏，加上不少國家和地區為挽救經濟已逐步放寬防疫限制、向外開放，因此質疑香港是否一定要堅持「動態清零」。田飛龍表示，「動態清零」是理想、科學的，而且是唯一能與國家體制相協調的方案，「其他方案和路徑可能一時有利於香港『躺平』及緩解抗疫疲勞，與歐美通關，但長期來講，會使得香港『一國兩制』的轉型融合發展付出愈來愈大的長期代價。」

田飛龍解釋，防疫策略的選擇涉及到香港的經濟民生，以及香港的基本利益，到底是與國家抗疫一致化，融合發展，在「一國兩制」框架內謀求定位跟發展，還是放任與病毒共存，與歐美相通，從而跟國家漸行漸遠，並且還要付出非常高的無法融入國家的戰略代價——因為如果與病毒共存而不能夠做到清零與內地通關，也就意味着粵港澳大灣區以及北部都會區這些在「十四五規劃」期間對香港發展非常關鍵的戰略，香港要拖後腿、要掉隊，所以不僅僅是政治不正確，也是民生的不正確，以及戰略機遇的流失。

田飛龍認為，從此次疫情防控來看，香港管治隊伍並沒有達到「堅定愛國者」的要求。（資料圖片）

香港抗疫陷入了兩難困境，此次疫情無疑是對香港管治團隊的一次大考驗。去年7月，港澳辦主任夏寶龍在國安法實施一周年的講話中提到，管治好香港絕非易事，管治者不僅要愛國愛港，還要德才兼備、有管治才能。他提出五項條件勉勵管治者，包括全面貫徹「一國兩制」方針，破解各種矛盾和問題，為民辦實事，團結各方力量，以及履職盡責、做有責任心的愛國者。從此次疫情防控的表現來看，香港管治團隊有做到這五點要求嗎？

在田飛龍看來，答案是否定的。他指出，AO黨們（政務官）對與西方通關抱有幻想，希望留在原先的舒適區裏，「沒有看到融合發展，對標國家體制，與國家一起開闢全球化空間，才是一國兩制實踐的大方向」；其次，疫情爆發初期，政府在圍封時沒有做好應急預案，一度出現食物斷供的情況，甚至還有老人孤獨至死，而公務員團隊也沒能很好地組織起來投入到防疫一線，這些都「印證了香港管治者沒有真正做到為民的情懷」......

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詳細內容請閱讀第304期《香港01》電子周報（2022年2月14日）《夏寶龍五大要求皆落空？ 田飛龍：特區政府算了一筆糊塗賬》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。