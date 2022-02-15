Netflix間諜電影｜《慕尼黑交鋒》：揭破納粹秘密的諜戰風雲

2022年初，戲院關門，影迷都躲在家中看電影，《慕尼黑交鋒》（Munich—The Edge of War）是近期最教歷史迷看得津津有味的Netflix原創電影。此片改編自英國作家羅拔哈里斯（Robert Harris）的小說，哈里斯寫過架空歷史小說《祖國》（Fatherland），假設德國納粹贏了二次大戰，另一部小說《獵殺幽靈寫手》（The Ghost）曾由波蘭斯基改編為電影《影子滅殺令》（The Ghost Writer）。



電影提到希特拉設局，英法意德四國領袖共聚慕尼黑開會。（電影劇照）

《慕尼黑交鋒》是一部歷史題材電影，結合間諜和暗殺等驚險元素，電影聚焦於1938年的《慕尼黑協定》（Munich Agreement）。當年，時局風起雲湧，歐洲正處於戰爭邊緣，德國納粹野心勃勃。希特拉設局，英法意德四國領袖共聚慕尼黑開會。《慕尼黑交鋒》以此為大背景，但重心不只是大人物，而是一對大學時期相識的摯友，如今各自為敵對的政府工作。

《慕尼黑交鋒》略為替當年英國首相張伯倫「漂白」，他似乎是個死心塌地的和平主義者，可是理想不敵政治現實，好人遇上獨裁野心家，綏靖政策只是坐大了日後的危機。談判不一定管用，尤其是對手不一定信守諾言，甚至乎這個對手希特拉精於運用權術，以退為進，表面上簽協議，實際上已有侵略歐洲的作戰計劃。

歷史是諷刺的：1938年，張伯倫以勝利者的姿態回到英國，卻不知道自己手執一張寫着「和平」的廢紙。一年之後，德國入侵波蘭，英國對德國宣戰，第二次世界大戰正式展開。

詳細內容請閱讀第304期《香港01》電子周報（2022年2月14日）《《慕尼黑交鋒》：與虎謀皮》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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