Netflix水原希子｜《彼女》：流動的情色和情意

近月日本各大電影雜誌及電影頒獎禮陸續公布2021年的得獎名單，不少去年曾於香港公映的影片（《Drive My Car》、《電影之神》、《東京蒼穹下》及《她和他的戀愛花期》）都榜上有名。

不過有一部上年在Netflix上架的作品卻較少人關注，說的正是由廣木隆一導演、水原希子主演的《彼女》（Ride or Die）。



廣木隆一屬於多產導演，《彼女》較廣木的不少作品有更精緻的畫面。（電影劇照）

《彼女》是水原希子去年另一矚目作品《東京貴族女子》在日本公映後不久於Netflix上架的電影，然而中文媒體對《彼女》的報道，集中於水原希子的裸露演出及女同性戀題材，又或者導演拍過改編東野圭吾的《解憂雜貨店》。其實，導演廣木隆一在電影業界近四十年間雖以情色題材著稱，但他同時擁有拍攝主流題材的能力。

水原希子在《彼女》飾演整形醫生永澤麗，一直深愛中學同學筱田七惠，甘願為愛殺人，幫助七惠擺脫暴虐的丈夫，並一起從東京逃往故鄉。本片的床戲較具爭議，部份觀眾直言有淫穢的錯覺，甚至質疑作品賣弄色情；部份觀眾則認為此片述說自青澀少女時期開展的真摯感情。

值得一提，獨具慧眼的廣木隆一在2017年的作品《她的東京應召周末》起用瀧內公美擔任女主角，若沒有這部片，相信不會有瀧內公美在話題作《火口的二人》中恣意率性的演出，且看《彼女》會否成為水原希子蛻變的跳板。

《火口的二人》用精簡的場景和人物描寫日本當下社會的絕望愛情，男女主角熱戀時曾經虛無地假想，當生活失去寄託時在火山口做愛。（電影劇照）

詳細內容請閱讀第304期《香港01》電子周報（2022年2月14日）《《彼女》：流動的情色和情意》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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