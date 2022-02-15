豐縣八孩母親是中國弱勢群體的縮影

江蘇省徐州市豐縣「生育八孩女子」事件持續發酵，官方發布多個通告仍未能釋除公眾疑惑。事件折射出今日中國的另一個面向，也提醒我們，當中國不斷進步，取得一個又一個經濟社會發展成就時，不要遺忘那些跌倒於大時代下的弱勢群體。



農曆新年前，一段有關農村八孩母親的抖音影片在內地網絡熱傳，震驚全網。片中可見一名疑似精神失常的女子在寒冷天氣下身着單薄衣裳，並被鐵鏈拴在一間光線昏暗的小屋裏，似乎無法與人正常對話。

影片中被鐵鏈拴住脖子的女子是八名孩子的母親。（影片截圖）

悲慘的畫面迅即引起內地網民關注和憤慨，當地政府迫於輿論壓力，連續發布了四份「調查通報」，卻因內容前後不一，仍然無法釋除公眾疑惑。但基本可以肯定的是，這名遭鐵鏈禁錮的女子是名被拐婦女，其不幸遭遇若非被輿論曝光，未來仍將遭受的虐待和施暴行為實在不敢想像。

因此，豐縣「八孩母親事件」再次有力印證了輿論監督的必要性。關於這一點，已經退休的《環球時報》前總編輯胡錫進的評論頗能說明問題。胡錫進在個人微信公眾號寫道：「這些進展很大程度是網絡輿論場推動的，它再次證明，網絡輿論場看着『亂哄哄』，其實它有大量正能量，並且已經是推動中國社會治理進步動力機制中不可或缺的一部份。這樣的輿論會伴隨摩擦，但最終留下的是一條條充滿積極意義的互動線索。」今天中國需要更多這樣的清醒聲音。

其次，經由對這起事件的公共討論，許多人才得以發現，原來在經濟總量已經躍居世界第二的中國，竟然還存在如此悲慘的、涉嫌拐賣婦女的現象。美輪美奐的北京冬奧會開幕式和「八孩母親事件」同時發生，折射出中國的兩個面相，一個是充滿勃勃雄心、文明現代的中國，一個是落後愚昧的中國。這說明中國的現代化發展程度既不充分又不均衡，注定還有一個任重而道遠的過程。

毫無疑問，一個文明現代的國家必然是尊重和保障女性權益的國家，一個國家的女性處境往往在相當程度上反映一個國家的文明現代水平。在物質生活水平、科學技術均已實現大發展的今天，怎麼更加有力地保障女性權益，讓拐賣婦女的悲劇不再發生，讓不同地區的女性都能得到法律的有力保障，考驗着中國社會和政府。

詳細內容請閱讀第304期《香港01》電子周報（2022年2月14日）《思考「八孩母親」：國家進步時不要遺忘跌倒者》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。