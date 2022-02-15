法國大選｜馬克龍憑制度優勢贏面大 高民意對手卻連入閘都難？

對於首輪投票將在4月10日舉行的法國總統選舉，我們可以看到幾個怪現象。首先是法國政治似乎能夠回到廿年未見的延續性，即有總統連任。根據《經濟學人》的選舉模式估算，現任總統馬克龍在第一輪選舉中有超過九成機率出線，最終勝選機率也高達八成；然而，至今馬克龍尚未正式參選，只忙着在歐盟和俄烏局勢等相關場合大展拳腳，其極高曝光度也難免讓人質疑高調動作有「一石二鳥」的選舉考量。



法國的兩輪選舉制似乎已經演變成三輪選舉制。根據戴高樂將軍的第五共和設計，為免極端政客接近愛麗舍宮，總統候選人要先獲得包括各地市長在內的500位被選舉上任的人員背書才能參選，而且提名者至少要來自法國全國101個區之中的30個。

參選總統的法國極右作家澤穆爾認為自己不像特朗普，而較像熟諳歐洲文化的英國首相約翰遜。（美聯社）

左翼政客在總統選舉中不止沒有勝算，連存在感也沒有。其最大問題在於碎片化，其已知總統候選人數高達七位，卻沒有一人有望晉身次輪投票。有見及此，草根組織曾在上月舉辦「人民初選」（Primaire Populaire），卻得不到任何主要左翼黨派代表的支持。

至於右翼陣營，根據法國憲法委員會的官方數據，截至上周四（2月10日），即離提名截止日期三周，極右「國民集會」（RN）的馬林勒龐（Marine Le Pen）只得不足300個提名，而新成立「收復失地！」（RECONQUÊTE!）的極右作家兼名主持澤穆爾（Éric Zemmour）則尚不足200個提名。兩人艱難爭取提名的局面也時有見諸報端，使不少人質疑這是個「不民主」的制度，有可能導致民意支持達15%的澤穆爾無法出選而支持度較其低四倍的伊達爾戈卻能順利參選的局面……

詳細內容請閱讀第304期《香港01》電子周報（2022年2月14日）《法國大選被批不民主 馬克龍佔盡優勢》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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