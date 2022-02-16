聯儲局3月加息成定局　美股泡沫危危乎？

俄烏局勢出現緩和迹象，俄羅斯昨日（2月15日）突然宣布部份撤軍，總統普京亦表示希望以談判等和平方式解決問題。受消息刺激，當日俄羅斯和歐洲股市大升，美股三大指數亦紛紛上揚，市場避險情緒暫緩，關注焦點預計將再次轉向通脹和聯儲局的應對措施。



上周四（2月10日），美國勞工部公布的數據顯示，美國1月消費者價格指數（CPI）按年增7.5%，超過市場預期的7.3%，創1982年以來最高水平。同時，美國1月核心CPI按年增 6%，預期為5.9%，前值5.5%。勞工部昨日發布的1月生產者物價指數（PPI）亦居高不下，按年增長9.7%。

美國通脹壓力繼續攀升，今年1月CPI按年增7.5%，創1982年2月以來最大增幅。（新華社）

美國通脹再次刷新歷史高位，芝加哥商業交易所（CME）的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，市場開始預期聯儲局在3月議息會議上直接加息0.5厘的概率逼近100%，而且，全年加息七次的概率為61%，這意味着到2022年底，局方將在每次會議上都採取行動。

加息周期近在眼前，美股還能一路高歌猛進嗎？回顧今年1月，成長股和科技股的高估值已經受到打壓。納斯達克指數幾乎創下史上最差單月表現，單月跌幅近9%，月中跌幅一度超14%。最具代表性科技巨頭中，微軟（Microsoft）股價1月下跌7.5%，英偉達（NVIDIA）股價下跌17%。此外，Facebook母公司Meta和第三方支付服務商PayPal在本月初公布業績後，股價亦出現暴跌，在2月3日那天分別下跌26%和24%。

目前，納指中超過三分之一的的成份股較52周高位至少下跌了50%，深陷熊市。受美債孳息率飆升的影響，美股下跌似乎一觸即發，但拉長時間軸來看，過去聯儲局多次加息周期中美股歷來表現強勁。如歷史數據表明，在上世紀五十年代以來的12次加息周期中，股市的年化平均漲幅為9%，其中11次實現了正回報。唯一的例外恰逢1973至1975年的經濟衰退.....

詳細分析請閱讀第304期《香港01》電子周報（2022年2月14日）《3月加息成定局 聯儲局會給美股泡沫致命一擊嗎》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。