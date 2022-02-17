加拿大「反抗疫示威」蔓延 背後建基於美國政治文化輸出？

加拿大的反抗疫管制示威餘波未止，美加多處交通要道仍受堵路活動威脅，當中以連接加拿大安大略省溫莎與美國密歇根州底特律的大使橋（Ambassador Bridge）尤為惹人憂慮，該橋佔美加雙方貿易貨運近三成。總理杜魯多周一（14日）宣布引用緊急法，平息大部分地區示威。加拿大首都渥太華（Ottawa）警方被指應對「自由車隊」示威不力後，警察局長隨後亦於2月15日宣布辭職。



這個以「自由車隊」（Freedom Convoy）為名的示威，起初以抗議美加過境貨車司機的疫苗要求而起，其後迅速演變成高舉「自由」、反對一切抗疫管制，甚至杜多魯（Justin Trudeau）總理地位的行動，當中夾雜了不少極右、反政府和陰謀論者的主張。

2月9日，加拿大示威者繼續阻塞大使橋。（美聯社）

由於美國共和黨政客對加拿大示威出口、出錢又出力的支持，使示威透過美國作為國際媒體焦點及其在社會媒體的軸心地位傳遍世界，這場起自加拿大的示威，有可能會透過互聯網而演變成另一波跨國政治浪潮。不過，加拿大示威本身也不乏「外國進口」的元素。共和黨籍美國前總統特朗普（Donald Trump）早前更對「偉大的加拿大貨車司機」表示「全力支持到底」，又以「極左瘋子」（far left lunatic）去形容加拿大總理杜魯多……

詳細內容請閱讀第304期《香港01》電子周報（2022年2月14日）《加拿大示威突顯政治風潮的全球化》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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