拜登「印太經濟框架」 針對中國而來？

據悉，拜登政府很可能在近期推出新的「印太經濟框架」，與印太地區的所謂「友好國家」在一些領域展開更為密切的合作。這將是拜登在其任內推出的第一項廣泛的印太經濟戰略，旨在填補特朗普2017年退出《跨太平洋夥伴關係協議》（TPP）後留下的空白。



「印太經濟框架」會包含哪些內容並以什麼樣的方式呈現？參與國家可能會有哪些？對中美關係意味着什麼？從拜登政府自2021年10月以來對外披露的簡述中，我們知道它可能涉及貿易便利化、數字經濟和技術標準、供應鏈彈性、脫碳和清潔能源、基礎設施、工人標準等領域。

去年9月，美國、英國和澳洲結成印太地區安全同盟AUKUS。（美聯社）

因為拜登政府的印太團隊在上台初期就意識到象徵性的大型聯盟已經被證明不怎麼管用了，和美國的盟友國家打交道需要就事論事，針對具體的議題訂制方案，所以「印太經濟框架」也很可能不是一次性的一攬子動議，而是為地區相關國家提供一個涉及面較廣的平台，然後邀請不同的國家根據各自的利益來磋商、談判。

出於類似的考量，拜登政府總體也不想將網撒得太廣，那麼，將會有那些國家參與？

詳細內容請閱讀第304期《香港01》電子周報（2022年2月14日）《拜登「印太經濟框架」會否點燃中美摩擦？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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