市民嚴寒瞓醫院門口震驚全港 進一步揭示「基層醫療」不足

第五波疫情持續嚴峻，據衛生防護中心公布資料，昨日（17日）新增6116確診，今日新增3629宗個案，更另外7600宗初步確診。疫情大爆發，香港公立醫療體系亦瀕臨崩潰，日前一組相片更震驚全港：在嚴寒天氣之下，大批市民因醫院內病床不足，被逼露宿於醫院門外。這不禁令人反思，到底香港的醫療系統出了什麼問題？



即使沒有新冠病毒疫情，每每談及香港的「公共醫療服務」，相信醫護和病患都不會滿意——對醫護來說，人手本就不足，工作負擔沉重；對病患而言，儘管收費低廉，但輪候診症時間相當驚人，每逢一年兩度的流感高峰，病房入住率起碼高居110%至130%；至於專科更加離譜，截至2021年9月底，公營醫院專科門診的預約等候時間竟然接近三年。

+ 1

是次第五波疫情大爆發，更是直接引爆本港醫療系統的長期問題。大批檢測呈陽性病人湧入急症室要求覆檢，醫院管理局形容「嚴重超出負荷」，甚至影響其他與疫情無關的服務，隔離病房和病床使用率也已超過九成，不少確診者苦等數天仍然未能入院醫治——醫管局不得不呼籲輕症患者轉向家庭醫生或私營醫療求醫，政府專家顧問袁國勇甚至提倡一旦爆煲須讓輕症患者自行在家隔離。

為何公營醫院的醫療資源供不應求？歸根結柢，是公私市場分流失衡……

詳細內容請閱讀第304期《香港01》電子周報（2022年2月14日）《疫下公院瀕爆煲 沒有「基層醫療」基礎 談何「居家隔離」》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第304期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

港澳辦發聲官媒警告 香港為何必須堅持「動態清零」？

特首選舉會因疫情押後嗎？

虐童報告揭隱患 亟需多管補牢

從台灣看冬奧：被「同胞陰霾」籠罩的賽場

馬克龍已透露俄烏局勢的兩道解方

拜登「印太經濟框架」會否點燃中美摩擦？

疫下公院瀕爆煲 沒有「基層醫療」基礎 談何「居家隔離」

寫下里程碑的中國冬奧歸化健兒

馬斯克再談火星殖民 最強火箭Starship準備就緒？