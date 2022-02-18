谷愛凌北京冬奧大成功 長遠可否提升本土選手質素？

年僅18歲、首次參加冬奧會的谷愛凌，今日繼續出戰女子U型場地技巧賽（半管賽）強勢奪金，連同早前於自由式滑雪女子大跳台拿下首金及於坡面障礙技巧賽獲銀，破天荒成為首名在冬奧自由式滑雪項目上一屆獲得3面獎牌的運動員。谷愛凌出色的表現、亮麗的外表及學霸級履歷令她成為中國網民的寵兒；對比之下，同是歸化運動員、代表中國出戰花樣滑冰的朱易卻因連番失準惹來網民狠批，更被嘲諷連中文都學不好，待遇可以差天共地。



全項目參賽能展現國家的綜合實力。（美聯社）

作為冬奧東道主的中國隊，於今屆賽事合共派出174名運動員，全項目均有派員參與，冠絕歷屆。除了谷愛凌外，還包括了多位歸化運動員新勢力。其他一眾歸化運動員主要集中在冰球隊。這些球員的特點是絕大部份擁有華人血統，只有6人例外，例如在冬奧女子冰球分組賽首戰為中國隊打進唯一一球的米勒則是由加拿大轉籍的白人。

中國今屆引入大量歸化運動員，一方面是因為國內並不熱衷於冰球、滑雪、滑冰等冬奧項目有關。此前，中國男子冰球從未參加過冬奧，女子隊則時隔十二年再征冬奧，歷屆最佳成績是1998年長野冬奧會的第四名。面對冰球是中國長期的弱項，加上又是團體項目，短時間難以從青訓培養出足夠的本地選手，故引入歸化運動員實屬迫不得已，保證冬奧各項賽事都有中國選手參加。

歸化運動員雖然在國際體壇並非新鮮事，唯相關的做法亦不時引起爭議，特別是對近年才剛始實行歸化政策的中國體壇而言……

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