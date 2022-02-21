周報獨家精選｜總動員抗疫 需要多少資源與人力？

正當疫下港人坐困愁城之際，國家主席習近平近日發出「總動員令」，有望成為疫情的轉捩點。中央政府要求港府「要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施」，確保港人生命健康以及社會大局穩定。指令公布之後，過往被各界視為不可能的建議和任務，如今也紛紛變成以「事在人為」的態度看待。接下來的問題則是，動員的力量和資源究竟要多少才足夠？

系列報道：

總動員抗疫 集體解難決心不可缺

擇優借鏡內地 避免跌落意識形態陷阱

兒童長者驟對高感染——低接種率禍害顯現

嚴峻疫情當前，我們普通市民可以做什麼？

國家主席習近平近日就支援香港抗疫作出重要指示。（美聯社）

財政預算案需要為民生補漏

本周三（2月23日），財政司司長陳茂波將以遙距視像形式在立法會會議上發表2022/23年度《財政預算案》，這亦會是本屆政府任期內最後一份《財政預算案》。過去一個月間，陳茂波曾經為此撰寫了多篇網誌隨筆文章，相繼談到自己編製下年度預算時「大原則是既要着眼於支持疫情下的經濟民生，也必須兼顧香港中長期的發展需要與金融穩定……穩慎平衡、長短兼備，才能讓香港經濟乘風借力、揚帆前進」，後來又稱要「在應對中短期狀況的同時，也須兼顧中長期發展的部署」，不過好像卻未明言中、長期的民生事務是否在其顧慮之列。

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陳茂波在網誌提及，財政預算案的起始點是如何善用公共資源，而市民期望看到公共政策及服務能改善民生。

特首選舉破天荒押後 港府處理疫情有「死線」

第五波新冠疫情大爆發，中共總書記、國家主席習近平就香港抗疫工作發出重要指示，強調要把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務。行政長官會同行政會議之後批准引用《緊急條例》押後特首選舉，投票日由3月27日，延後至5月8日。

特首選舉破天荒押後，回歸二十五年來從未發生，但疫情當前，市民生命健康才是頂頭大事，延後選舉可說是順理成章，同時亦不必再勞煩人大常委會出手，算是為處理疫情「買時間」，政府務必在3月底前遏止疫情，讓選舉順利舉行。

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特區政府在未來一個月的抗疫工作可謂不容有失。（資料圖片）

官方口中的「靈活就業」為何惹惱網民？

日前中國官方媒體《光明日報》發表文章《年輕人選擇靈活就業，無需過度憂慮》，表示「靈活就業成為年輕人的就業新選擇……他們更追求合興趣、匹配專業技能的工作，更享受工作中的自主性以及工作和生活的平衡」。官媒口中的「靈活就業」到底是什麼？這詞彙是否純粹為官方遮醜所用？

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靈活就業的「主動選擇」，是建基在基層為了生存而飽受剝削的血與淚。

豐縣鐵鏈女事件的教訓：地方政府如何墮入塔西佗陷阱

過去一段時間，中國江蘇省徐州市豐縣一個被鐵鏈鎖在一間破屋的中年女人視頻，成為網絡社交媒體的關注焦點，她蓬頭垢面，寒冷天氣裏衣衫單薄，有指她已生育八個孩子，事件很快引起網民普遍同情和憤怒。豐縣縣政府、徐州市政府先後發出四份前後矛盾的通告回應，民眾斥責當局動用公權力試圖掩蓋拐賣虐待婦女真相。不論徐州和豐縣政府說什麼，公眾幾乎都不再相信，當地官方陷入「塔西佗陷阱」，事件更為中國優化地方治理敲響警鐘。

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有網民比對楊某俠與失蹤女孩李瑩的容貌，懷疑楊某俠的真正身份正是李瑩。（網上圖片）

輝瑞試驗數據惹爭議 是時候為幼兒接種疫苗？

新冠肺炎疫苗接種在全球各地已有一定成果，除了一個群體：至今仍未有疫苗獲正式批准予三歲以下幼兒接種。隨着Omicron變種令全球疫情迅速惡化，疫苗生產商輝瑞（Pfizer）及BioNTech最近向監管機構延後為五歲以下幼童緊急接種其疫苗的申請。此舉為什麼在家長和醫學專家之間引起分歧？以現時Omicron疫情嚴重程度，是否應該盡早為這最後的群體接種疫苗？

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輝瑞原本申請為五歲以下幼童緊急接種兩劑減少劑量的新冠疫苗，但最近決定延後，等待預計4月出爐的第三劑臨床試驗數據，引起部份急於為子女接種的家長不滿。（美聯社）

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