Netflix科幻喜劇《烏龍智能管家》｜疫情嚴峻更體會科技監控？

剛在串流平台Netflix上架的《烏龍智能管家》（BigBug）是《天使愛美麗》法國導演尚彼亞．桑里（Jean-Pierre Jeunet）執導的新作，電影在新冠疫情期間開拍，以法式幽默道盡民眾困於封閉而隔絕空間的生活狀態。



《烏龍》是一齣科幻喜劇，話說2045年科技一日千里，每個家庭都有人工智能機械人，管理家中日常事務。女主角愛麗絲喜愛懷舊物事，家中擁有四個舊款機械人。某日，新型機械人尤尼克斯發動叛變，企圖掌控全世界。當外在世界變得混亂又危險，愛麗絲的舊款機械人決定「挾持」主人，將她和一眾朋友關在家中。



法國導演尚彼亞．桑里以《妙不可言》成名，拍攝過《異形4：浴火重生》，再執導代表作《天使愛美麗》，其後的《美麗緣未了》和《子彈頭．大復仇》也算不錯，但逐步走下坡。（電影劇照）

電影的大世界困局，既是科技與人類的矛盾，也是自由與操控的矛盾。電影中人工智能機械人尤尼克斯利用高科技限制人類的行動範圍，更進一步控制人的思想，其中一幕尤尼克斯審查及銷毀愛麗絲的藏書，令人想起經典小說《華氏451度》（Fahrenheit 451）——消防員的職責不是滅火，而是焚書，人們被禁止閱讀及擁有書籍。

機械人控制全球正是人類的深層憂慮與危機，科幻作品《2001太空漫遊》、《22世紀殺人網絡》都是探討科技霸權的經典創作。回到現實，疫情嚴峻時期，我們更加感受到科技對人類的嚴密監控。

從喜劇角度看，《烏龍智能管家》刻劃四個機械人試圖照顧及安撫人類，好好留在安穩的家中，偏偏人類不甘寂寞想走出去，這正是電影的喜劇矛盾及對現實的反諷。電影也刻劃了獨裁者尤尼克斯的滅亡，但是不夠說服力，甚至有點草草收場，這實在可惜，但在如今足不出戶的時期，看一看呼應全球停擺的科幻喜劇，也算是不錯的娛樂。

詳細內容請閱讀第305期《香港01》電子周報（2022年2月21日）《《烏龍智能管家》：足不出戶的封閉世界》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。